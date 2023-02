La scomparsa improvvisa di Maurizio Costanzo ha sopreso tutti e le diverse reti televisive hanno immediatamente cambiato palinsesto per rende omaggio in conduttore. La Mediaset in particolare, è stata la più colpite data la longevità della collaborazione di lavoro vissuta insieme a Maurizio e a sua moglie Maria De Filippi, i cui programmi rappresentano i punti di diamante della rete. Dalla morte del conduttore avvenuta venerdì 24 febbraio, la programmazione di Canale 5 è stata ampiamente modificata per lasciare spazio agli speciali dedicati alla vita e alla carriera di Costanzo. Inoltre, i programmi condotti da Maria De Filippi sono stati temporaneamente sospesi. Da venerdì, infatti, mancano i quotidiani appuntamenti con “Uomini e Donne” e il daytime di “Amici”. C’è chi pensava che le trasmissioni sarebbero riprese dopo i funerali del giornalisti, tenutisi oggi 27 febbraio a Roma. Ma, a quanto pare, la pausa durerà più a lungo.

“Uomini e Donne” e “Amici” non torneranno in onda neanche domani, martedì 28 gennaio. Al loro posto, ci sarà la replica della seconda puntata di “Buongiorno Mamma 2”, la fiction di Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta. La terza puntata del telefilm, che sarebbe dovuta andare in onda lo scorso venerdì, sarà trasmessa, invece, domani sera. Secondo quanto riporta “Fanpage”, la rete starebbe decidendo la programmazione giorno dopo giorno in attesa che il palinsesto ritorni agli orari originali. Non è ancora nota la data in cui i programmi di Maria De Filippi torneranno in onda, ma è molto probabile che il “UeD” e il daytime di “Amici” facciano il suo ritorno nella giornata di mercoledì 1 marzo. Per quanto riguarda il pomeridiano del talent show, domenica pomeriggio presumibilmente verrà trasmessa la puntata registrata giovedì 23 febbraio.

Maria De Filippi in lacrime ai funerali di Costanzo

Si sono tenuti oggi a Roma, nella Chiesa degli Artisti, i funerali di Maurizio Costanzo. Dopo una commovente cerimonia, la sigla del “Maurizio Costanzo Show” ha accompagnato l’uscita del feretro del giornalista scomparso il 24 Febbraio. Maria De Filippi, in quel momento, non è riuscita a trattenere la commozione, mentre salutava per l’ultima volta in marito. La donna, che in questi giorni ha mostrato tutta la sua forza ed eleganza davanti le centinaia di persone che sono venute a rendere tributo al conduttore, si è finalmente lasciata andare, sostenuta dall’amato figlio Gabriele.