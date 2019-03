Uomini e Donne,Teresa Langella dopo il confronto con Andrea Dal Corso si sfoga: il messaggio post puntata non suggerisce niente di buono

Ieri, durante l’ultima registrazione del Trono Classico, il pubblico di Uomini e Donne presente in puntata ha potuto assistere all’ennesimo confronto tra Teresa Langella e Andrea Dal Corso. Quest’ultimo, dopo essersi rifiutato di lasciare la trasmissione insieme alla tronista, pare sia intenzionato a ritornare sui suoi passi e a riprovarci con lei. Teresa, come emerso dalle ultime anticipazioni, se prima si era mostrata titubante, nei giorni scorsi ha cambiato idea su Andrea e, fuori dal programma, ha concesso una seconda change al suo ex corteggiatore. Ieri, durante la registrazione, i due hanno raccontato di essersi addirittura incontrati diverse volte e di essersi dati anche un bacio. Nonostante le buone intenzioni di entrambi, però, Teresa e Andrea a Uomini e Donne sono finiti di nuovo a litigare.

Mancanza di fiducia e accuse reciproche hanno avuto la meglio durante la discussione, tant’è che alla fine l’ex tronista è arrivata ad una conclusione, ovvero quella di chiudere definitivamente con Dal Corso. Se Teresa rimarrà su questa posizione anche nei giorni a seguire, tuttavia, non lo sappiamo. In fondo non è la prima volta che una cosa del genere accade, anche in passato la Langella si era detta decisa a non frequentare più Andrea per poi ritrovarsi a fare il contrario qualche giorno dopo. La lite di ieri a Uomini e Donne, però, deve averla turbata non poco. Stanotte, infatti, Teresa su Instagram ha pubblicato una stories molto esplicativa che, dopo tutto quello che è successo con Andrea, sembra dire molto circa il suo stato d’animo attuale.

Uomini e Donne, l’ultimo sfogo di Teresa Langella: c’entra Andrea Dal Corso?

Uno sfondo nero e una canzone, così Teresa Langella ha concluso la sua giornata sui social. Sulle note di “La fine” di Tiziano Ferro l’ex tronista ha condiviso le seguenti parole: “E a fanc… ogni nemico. Che io vinca o che io perda è sempre la stessa mer..”. Stamattina, inoltre, la bella napoletana si è lasciata andare in un duro sfogo, pubblicando sul suo profilo personale un messaggio chiaramente indirizzato ad Andrea (e che di fatto sembra confermare l’intenzione di Teresa di chiudere definitivamente la storia con lui).