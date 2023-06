Uomini e Donne, due ex corteggiatori aspettano un figlio: annuncio

Due ex protagonisti di Uomini e Donne hanno recentemente spiazzato i fan con un annuncio. Si tratta di Noemi Ceccacci e Gennaro D’Angelo, ex concorrenti della trasmissione di Maria De Filippi. I due starebbero insieme da sette anni, nonostante alcuni tira e molla, e, recentemente, hanno pubblicato un importante annuncio su Instagram.

Gennaro e Noemi: la loro esperienza a Uomini e Donne

Sul suo profilo, Noemi Ceccacci ha annunciato di essere in attesa del suo primo figlio, frutto dell’amore con Gennaro D’Angelo. Il post si articola in una prima foto che mostra il monitor dell’ecografia e una seconda, in bianco e nero, che ritrae la gioia dei due. “Noi già ti amiamo… Ti stiamo aspettando” recita la descrizione del suddetto. Sicuramente una grande gioia per la coppia, che sta insieme da sette anni.

I due, ai tempi della loro partecipazione a Uomini e Donne, si erano più volte incrociati negli studi Mediaset. Noemi era corteggiatrice di Marco Fantini e, in seguito, di Fabio Colloricchio. Gennaro, invece, stava corteggiando Valentina Dallari. Fu proprio grazie al programma di Maria De Filippi che i due si incontrarono, ma la loro storia d’amore ebbe inizio lontano dalle telecamere degli studi televisivi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Noemi Ceccacci Personal Trainer (@noemi_ceccacci91)

Sette anni dopo: i due aspettano un figlio

Sette anni dopo, i due sono una coppia, nonostante alcuni tira e molla. Il loro rapporto è recentemente culminato con l’annuncio della gravidanza di Noemi. Non sono mancati, ovviamente, i messaggi di supporto dei fan sotto il post della lieta notizia. Tanti commenti di auguri, molti dei quali condividono la felicità della coppia che ha dato la notizia. Tra questi, spunta il commento dello stesso Gennaro: “Ci sarò sempre” scrive sotto il post. Noemi, ovviamente, ha voluto rispondergli in modo altrettanto affettuoso, utilizzando le emoji del cuore. Un gesto che, probabilmente, vale più delle parole per ribadire un amore consolidatosi negli anni e che ora sta dando i suoi frutti.

Dopo esser stati entrambi corteggiatori, i due si sono conosciuti meglio fuori dagli studi di Uomini e Donne. Entrambi, infatti, non furono scelti dai rispettivi tronisti, ma si può dire che abbiano trovato il modo di rifarsi. Da poco, il lieto annuncio, che corona un amore che dura, ormai, da diversi anni.