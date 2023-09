Uomini e Donne, Donatella: il marito un volto noto, ecco chi era

Donatella De Giorgio è diventata in poche puntate una delle protagoniste di questa edizione di Uomini e Donne. La dama è arrivata quest’anno nel parterre del Trono Over e sta già facendo appassionare molti telespettatori grazie alla frequentazione con Silvio, che in passato era uscito con Gemma Galgani. La donna, toscana di origine ma cresciuta in Calabria, ha iniziato a conoscere da poco il cavaliere. E, proprio durante la puntata del dating show di giovedì 28 settembre, i due sono stati chiamati al centro dello studio per parlare di come stia andando la loro frequentazione.

Uomini e Donne: chi era il marito di Donatella

Dunque, Donatella ha colto l’occasione anche per raccontare qualcosa in più della sua vita privata. La dama ha svelato di avere tre figli. Il più piccolo, Niccolò, ha 23 anni e vive con lei. Le altre due figlie, invece, sono più grandi e hanno rispettivamente 37 e 40 anni. Non solo, Donatella è anche nonna e ha quattro nipoti. La donna è rimasta vedova poco più di un anno fa dopo 43 anni di matrimonio. Suo marito era un uomo molto conosciuto nel mondo dello sport. Di chi si tratta? Dell’ex nuotatore Massimo Borraci, primatista italiano nel 1967 nel 100 stile libero. Massimo era tra gli stileliberisti più veloci della sua generazione ed è scomparso lo scorso 4 giugno del 2022 a causa di una malattia.

Dopo tanti anni di matrimonio, Donatella ha deciso di rimettersi in gioco a Uomini e Donne, iniziando ad uscire con Silvio. Le cose tra loro sembrerebbero andare a gonfie vele per ora, tanto che nella puntata odierna del dating show, la dama ha svelato che i due hanno trascorso anche una notte insieme. Inoltre, la donna ha confessato di aver parlato di Silvio al suo figlio minore, Niccolò. Difatti, vivendo insieme, è capitato anche che il giovane fosse presente durante una delle loro telefonate. A tal proposito, Niccolò sembra essere molto propenso a questa storia, dato che vede la mamma finalmente sorridente e felice, il che rende tutta la situazione ancora più serena per Donatella.