Uomini e Donne: disappunto di De Filippi, Pili Stella tocca ancora il fondo

La puntata di Uomini e Donne del 28 gennaio 2025 inizia con Gemma Galgani, la quale viene interpellata da Maria De Filippi, che nota la sua delusione. La dama torinese spiega di essere rimasta male perché nessun cavaliere la invita a ballare. Spunta fuori così Renato, con cui Gemma ha avuto in questi giorni una brevissima conoscenza. Il cavaliere aveva spiegato di non provare attrazione fisica per la Galgani e di non essere più interessato a lei, a seguito di alcuni disguidi.

Renato dichiara che avrebbe continuato comunque la loro conoscenza. De Filippi non trattiene il suo disappunto: “Volevi continuare però dicendo che non provi attrazione. Hai sottolineato anche l’anagrafe”. Non solo, Gianni Sperti fa notare che Renato sembra una persona falsa per via delle sue nuove affermazioni legato al suo mancato interesse nei confronti di Gemma sul lato fisico.

La puntata va avanti con Alessio Pili Stella e Francesca. A fianco della dama, al centro studio, siede Morena. Alessio racconta che c’è stata intimità a casa di Francesca, la quale smentisce subito. Pili Stella entra nel dettaglio e ammette che la dama dopo dei baci gli ha chiesto di fermarsi. Gianni non approva questo suo cercare di rivelare i dettagli. Tina fa notare che Alessio nel programma non ha mai avuto una conoscenza lineare, ma ci sono sempre problemi e situazioni contorte.

Pili Stella, che continua a ricevere critiche anche da parte del pubblico, dice di volersi tirare indietro perché crede che Francesca sia innamorata di lui. La dama torna a sedere al suo posto e Alessio consegna a Morena un regalo: un bracciale. Quest’ultima ammette di non avere un interesse nei confronti di Pili Stella, il cui atteggiamento non le piace.

Un bel due di picche da parte di Morena, che riesce a ottenere un grande applauso dai presenti in studio, ma anche dai telespettatori a casa. “Tu saresti venuto con me e oggi avresti portato il bracciale a Morena. Ma meno male che mi sono bloccata”, tuona Francesca. Lui si difende dicendo di voler chiudere con lei perché sa che lei con i suoi sentimenti è più avanti.

Uomini e Donne: Francesca Sorrentino tra Gianmarco e Gianluca

La puntata va avanti con Francesca Sorrentino, dopo l’arrivo di Gianmarco Steri sul Trono. La tronista ha portato in esterna i suoi corteggiatori Gianmarco e Gianluca Costantino. Il primo le ha fatto conoscere sua sorella. Una bellissima esterna la loro, che però ha anche deluso Francesca, in quanto ha avvertito che da parte di lui non ci fosse l’intenzione di baciarla. “L’altra volta sono rimasto talmente male, perché ora ci do più peso”, ammette oggi Gianmarco.

Il corteggiatore scopre, nella puntata di oggi, che Francesca ha organizzato un’esterna molto romantica a Gianluca, che però continua a non convincere. Tra lui e Gianmarco scoppia uno scontro e Mario Cusitore interviene, invitando entrambi a concentrarsi sulla tronista.