Uomini e Donne, Diego e Aurora annientati: le stoccate inaspettate

Nella puntata di Uomini e Donne del 26 settembre 2024, per Diego Tavani arriva una donna pronta a conoscerlo, Valentina. Quest’ultima colpisce l’attenzione di tutti, lasciandosi andare con schiettezza a una serie di stoccate. Innanzitutto, il cavaliere fa notare che da tre anni non scendeva per lui una donna, nel programma. Valentina, però, non attira il suo interesse, ma lui non riesce a dirlo. Infatti, inizialmente spiega di non voler avviare una nuova conoscenza perché interessato a due dame già presenti nel parterre. Come tutti, Valentina capisce che questa non è la vera motivazione del rifiuto. E così la donna lo asfalta in studio, con tanto di applausi.

“Non hai avuto il coraggio di dirmi che non ti sono piaciuta”, dichiara inizialmente. Diego ammette che Valentina ha ragione e, quando riceve attacchi in studio, spiega che non gli sembrava corretto dirle apertamente la verità. “Hai girato intorno alla frittata, ma non l’hai spiattellata. Ne vuoi conoscere due, non penso tu abbia problemi a conoscerne tre. Spero che non ti pentirai quando ti darà il due di picche”, afferma spietata la donna.

E non finisce qui l’intervento di Valentina a Uomini e Donne. La donna vuole anche dirgliene quattro a Valerio, il cavaliere che nella puntata di ieri ha dovuto lasciare lo studio e si trova dietro le quinte: “Sono dell’idea che se una persona mi piace il bacio anche al primo appuntamento lo do”. Valentina riceve molti applausi in studio e De Filippi le chiede di restare qualche minuto. Questo perché Valerio, di cui ha appena parlato, vuole un altro confronto con Gemma.

Quest’ultima, spinta da Tina Cipollari, balla al centro studio con l’uomo. L’opinionista chiede ai due di ballare più volte per far scattare il bacio. Alla fine ci pensa Tina ad avvicinare le loro bocche.

Uomini e Donne: Gemma ritrova Raffaele, Maria sostiene Ida

La puntata inizia con Barbara De Santi, la quale si lamenta per la mancanza di tempo di Matteo nel conoscerla. Per lei è arrivato un cavaliere, Raffaele. Quest’ultimo non è un volto nuovo del Trono Over. Nell’edizione 2017/2018 ha partecipato per conoscere Gemma Galgani, la quale oggi – di fronte al rifiuto di Barbara – chiede di ricominciare la frequentazione stoppata anni fa. A far notare che aveva già partecipato al programma ci pensa Maria De Filippi.

Raffaele oggi accetta di riprendere la conoscenza con Gemma. La puntata va avanti con Prasanna, Margherita, Diego e Andrea seduti al centro studio. Quest’ultimo ammette di non essere rimasto particolarmente colpito dalle due dame. Margherita confessa di essere stupita, in quanto credeva che tra loro fosse iniziata bene la conoscenza. Intanto, Gianni Sperti cerca di convincere Ida Platano a restare nel parterre del Trono Over, per rivederla rimettersi in gioco.

L’ex tronista, però, ammette di non sentirsela per il momento e che oggi sta bene così. Gianni diventa insistente e De Filippi lo ferma: “Ida può far quello che vuole, quando si vuole sedere si siede”.

UeD, Aurora Tropea: così il corteggiatore Andrea la stronca

Aurora a UeD oggi si siede al centro studio con Carmine e Massimo. La dama decide di chiudere con il primo, che aveva deciso di scendere in studio per conoscerla. Crede che Carmine sia troppo simile a lei e non sente il trasporto. Dunque, Carmine viene eliminato. Massimo, che fa parte del parterre e non era sceso per lei, non ha convinto Aurora. Quest’ultima racconta di essersi vista con il cavaliere, che durante il loro incontro avrebbe parlato solo lui.

Interviene Andrea, uno dei corteggiatori di Francesca Sorrentino e Martina De Ioannon. “Mi sembrano tutte scuse”, afferma convinto il ragazzo. Anche Armando Incarnato vorrebbe dire la sua, ma Aurora tenta di fermarlo, già sicura che tra loro inizierebbe un litigio. “Che io non piaccio a un uomo come te, è un onore”, dichiara furiosa la dama, quando il cavaliere napoletano le lancia la stessa accusa di Andrea.