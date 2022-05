Uomini e Donne, Diego e Aneta oggi: lo schiaffo morale alle critiche

Diego e Aneta stanno ancora insieme dopo Uomini e Donne? La risposta è sì. Nelle scorse settimane le anticipazioni sulla registrazione con la loro uscita di scena aveva entusiasmato il pubblico. L’idea che si fosse formata una nuova coppia aveva fatto gioire il popolo dei social che segue e twitta su Uomini e Donne, ma la mancanza di dettagli su come erano usciti dallo studio può aver provocato poi una leggera delusione. Diego e Aneta infatti non hanno scelto spontaneamente di uscire insieme, insomma non ci sono stati i petali rossi che invece Maria è solita donare anche agli Over ormai. Niente di niente, anzi è sembrata una scelta costretta.

L’impressione di tanti è che la padrona di casa abbia letteralmente liquidato Diego e Aneta. Forse più perché stufa del primo, che da quando ha chiuso con Ida Platano portava addosso una sorta di la lettera scarlatta in quello studio. E così appena il Cavaliere ha cominciato a parlare raccontando le sue emozioni contrastanti dinanzi a una donna come Aneta, gli opinionisti sono partiti in quarta. Di certo Diego non godeva più di particolare simpatia e appena sedeva al centro dello studio veniva subito attaccato. Lui si faceva rosso, si sgolava e replicava a piena voce agli attacchi. Alla fine è riuscito a cavarsela pure ieri, mettendo qualche toppa secondo Gianni e Tina. Gli opinionisti si sono scusati per aver frainteso, ma non erano molto convinti della spiegazione.

Non sapremo mai se Diego sia stato realmente frainteso nel discorso prima di uscire con Aneta o se invece abbia trovato una scusa per cavarsela. Fatto sta che tra i due tutto procedeva bene, lui stava semplicemente spiegando di non sapere come reagire davanti a una donna come Aneta perché non ne ha mai incontrata una. Non ha mai vissuto una storia bella e serena, con una persona che non facesse capricci e non si facesse rincorrere. Non si è mai relazionato con una persona presente nel rapporto, era più abituato a rincorrere. Per questo, è sembrato di capire, stava vivendo sensazioni nuove che non sapeva interpretare. Pare abbia deciso di viverle senza porsi domande.

Diego e Aneta oggi sono ancora una coppia. Appena è andata in onda la puntata con la loro uscita di scena hanno iniziato a postare sui social contenuti in cui erano insieme. Proseguono la conoscenza lontano dalle telecamere, fra loro non è finito niente dopo aver lasciato il programma. Come qualcuno aveva sospettato, tra cui anche Armando Incarnato. Diego e Aneta stanno ancora insieme e hanno dato uno schiaffo morale a chi li ha criticati e attaccati prima. Per il momento, almeno, poi chissà: nessuno ha la sfera di cristallo.