Uomini e Donne, Diego Daddi rompe il silenzio sul Covid: come sta

Duro sfogo sui social quello che ha fatto Elga Enardu nelle ultime ore. L’ex tronista di Uomini e Donne si è detta molto preoccupata per il compagno Diego Daddi, risultato positivo al Covid-19 e colpito da alcuni sintomi del virus. L’uomo avrebbe contratto il virus dopo aver partecipato ad un matrimonio nei giorni scorsi e, al momento, si trova in isolamento domiciliare. Elga ha affermato che anche lei si sottoporrà al periodo di quarantena necessario per capire se il Coronavirus ha colpito lei o meno. La sorella di Serena Enardu aveva già contratto il Covid-19 a marzo scorso. Le due gemelle erano rientrate in Sardegna da Milano per un intervento di rinoplastica che Elga aveva fissato da tempo. L’unico sintomo manifestato mesi fa era stata la febbre.

Diego ha rotto il silenzio sui social. L’uomo ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram facendo sapere di aver dormito tranquillo e per ora non ha la febbre:

“La tosse si è un po’ calmata e i dolori alla schiena sono sopportabili”

Inoltre ha invitato i suoi follower a prestare molta attenzione e a rispettare le norme di sicurezza per evitare di essere contagiati. In tanti sui social hanno rivolto a lui e alla fidanzata messaggi di vicinanza, forza e solidarietà, con la speranza che tutto possa risolversi per il meglio e in fretta. Questa mattina Elga Enardu si è recata in ospedale per sottoporsi al test molecolare. Si attendono aggiornamenti.

Elga Enardu e Diego Daddi: un amore lungo 12 anni dopo Uomini e Donne

Uomini e Donne ha visto nascere tante coppie, anche se poche sono quelle che sono riuscite a costruire una vera storia d’amore una volta fuori dagli studi televisivi. C’è anche chi si è conosciuto durante il dating sentimentale di Maria De Filippi approfondendo la loro conoscenza a telecamere spente. Elga Enardu e Diego Daddi stanno insieme dal 2009.

All’epoca Elga tronista scelse Marcelo Funtes che le disse di no, mentre Diego Daddi era corteggiatore di Claudia Piumetto. Non si sono mai concessi un’esterna insieme, ma una volta tornati a casa Enardu e Daddi hanno iniziato a conoscersi e ad incontrarsi. Sguardi, continue coccole, baci e mani intrecciate: gli ex volti di Uomini e Donne non si lasciano nemmeno per un attimo e sembrano davvero destinati a durare per sempre.