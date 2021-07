UeD Diego Daddi ha il Covid, Elga Enardu: “Rabbia e paura, non sta bene”

Brutta tegola per Diego Daddi che ha scoperto di aver contratto il Covid nei giorni scorsi. Il tampone molecolare non ha lasciato dubbi. E non solo il tampone, visto che l’uomo, come ha spiegato la sua compagna Elga Enardu – ex volto di Uomini e Donne –, non è asintomatico. A innescare il contagio, come riferito sempre da Elga, con ogni probabilità la partecipazione recente a un matrimonio.

La Enardu ha riferito che non crede di essere stata infettata, “anche perché ho avuto il Covid a marzo. Farò comunque un altro tampone e la quarantena”, ha aggiunto. Spazio poi a come avrebbe contratto il virus Daddi e pure ad uno sfogo. “Siamo andati a un matrimonio una settimana fa, lui ha fatto il tampone molecolare prima. Qualcosa è andato storto. Mi fa incaz…re che abbiamo speso 97 euro, questo mi fa incaz…re. Per noi per fortuna non è un problema, ma vogliamo metterli gratis questi test? Qualcuno va ai matrimoni e non fa il tampone perché forse non può permetterselo”.

Il discorso di Elga non fa una piega ed riassumibile così: visto che l’esborso economico per fare un test molecolare si avvicina ai 100 euro in alcune zone, capita che chi non può permetterselo non lo faccia e che di conseguenza aumenti il rischio di diffondere focolai di coronavirus.

Quindi le parole sulle condizioni di salute del compagno: “Diego non sta bene, ha già iniziato una cura. Non è asintomatico. Speriamo non abbia beccato una variante”. La Enardu, tuttavia, si fa forza, cerca di restare positiva e di non cedere allo sconforto. Infatti scandisce che “andrà tutto bene”.

E ancora: “Ho delle sensazioni bruttissime: rabbia, paura, preoccupazione”. L’ex protagonista di Uomini e Donne fa anche mea culpa, affermando che quando ci si infetta significa che da qualche parte è stato commesso un errore.

UeD Diego Daddi positivo al coronavirus: le parole del compagno di Elga Enardu e lo sfogo

Sulla vicenda ha detto la sua anche Daddi, attraverso delle Stories pubblicate sul suo profilo Instagram nelle scorse ore, dopo aver saputo di aver contratto il maledetto Covid che, in questi giorni, è tornato a far paura per via della diffusione in tempi record della temuta variante Delta che sta spaventando il mondo.

“Nonostante tutte le precauzioni prese fino a questo momento mi è arrivato l’esito del tampone e purtroppo sono positivo al Covid”, ha raccontato Diego che, a proposito dei sintomi accusati, ha dichiarato che “non è una passeggiata”.

Il compagno della Enardu ha dunque ringraziato tutti coloro che gli stanno dando supporto in queste ore non facili. Poi ha concluso consigliando a tutti di non abbassare mai la guardia circa gli atteggiamenti corretti da mantenere per evitare i contagi e togliendosi pure qualche sassolino dalle scarpe. “Spiegherò tutto anche agli ‘scienziati’ che stanno già sentenziando sull’accaduto”, ha chiosato Daddi.