UeD Elga positiva al Covid come Serena: con il marito ‘separati’ in casa

Anche Elga Enardu è risultata positiva al tampone Covid. Stessa sorte capitata alla sorella gemella Serena e al figlio di quest’ultima, Tommaso. Al momento, l’unico ad essersi ‘salvato’ dal contagio è Diego Daddi, marito di Elga. I due vivono questi giorni da ‘separati’ in casa, nel rispetto delle norme che servono a scongiurare la diffusione del virus.

I due ex volti di Uomini e Donne si trovano in Sardegna, a Cagliari, dopo che nei giorni scorsi sono state a Milano in quanto Elga si è sottoposta a un intervento chirurgico di rinoplastica. Intervento che era fissato da tempo.

La moglie di Daddi ha reso noto di aver accusato dei sintomi, avendo avuto la febbre e avendo perso la sensibilità a olfatto e gusto. Al momento si trova in isolamento domiciliare. Anche la gemella Serena e suo figlio Tommaso si sono rinchiusi in casa, nell’attesa di immunizzarsi.

Elga, rispondendo ai fan su Instagram, ha dichiarato di non avere idea di come abbia potuto contagiarsi. Sia lei, sia la gemella, sia Tommy effettueranno un nuovo tampone nei giorni successivi al weekend di Pasqua. L’augurio è che presto possano guarire e immunizzarsi dal virus. E pensare che fino a pochi giorni fa la Sardegna era l’unica Regione a godere della tanto agognata zona bianca. Tuttavia, l’aumento di casi sull’isola ha spinto il governo a far rientrare il territorio sardo in zona arancione, fascia in cui si trova attualmente.

UeD Serena ed Elga, le gemelle inseparabili

Serena ed Elga sono pressoché insperabili. Da sempre le due gemelle (entrambe si sono fatte conoscere in tv partecipando a Uomini e Donne) si sostengono a vicenda. Un sostegno che tuttora è vigoroso e ferreo. Elga, infatti, è stata la prima a prendere le difese di Serena pure nel corso della tormentata vicenda sentimentale che l’ha vista protagonista in tv con Pago. La coppia ha preso parte prima a Temptation Island Vip 2, poi al Grande Fratello Vip 4. Molto discusso è stato il comportamento dell’ex tronista sarda, che ha sempre trovato un appiglio in Elga.