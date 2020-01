Uomini e Donne, nuovo triangolo: dietro le quinte e intimità, Maria s’insospettisce

Diana, Luca e Simone, è il triangolo a Uomini e Donne: polemica dietro le quinte

Oggi a Uomini e Donne si è parlato moltissimo del triangolo Diana-Luca-Simone, e se ne parlerà altrettanto anche nelle prossime puntate del people show di Maria De Filippi perché la frequentazione non si interromperà. Ricapitoliamo brevemente ciò che è successo: Diana aveva deciso di frequentare sia Luca sia Simone ma ha iniziato ad avere i primi sospetti sul primo, che pure le scriveva cose bellissime, quando ha saputo da Roberta Di Padua che in privato Luca le aveva detto che non stava sentendo nessuno. Dietro le quinte i tre si sono confrontati e in studio la polemica è continuata perché Diana credeva che Luca fosse seriamente intenzionato: “Mi hai fatto capire – queste le parole della donna dietro le quinte – che per te sono qualcosa di diverso. Mi trasmetti un’emozione nei mie confronti”. “Sei tu che non trasmetti un c…o”, ha controbattuto Luca, facendo intendere che provasse un certo fastidio nei confronti della frequentazione di Diana con Simone.

Uomini e Donne: Luca e Diana, la frequentazione è chiusa

In studio si è poi scoperto che Luca non solo si è visto con Veronica, Roberta e Valentina M. ma che ha anche baciato una donna del parterre; cose che non sono piaciute a Diana, subito ripresa però da Roberta: “Luca – queste le parole della Di Padua – ha preso una sbandata per Diana ma fatica a dirlo. Tutto il tempo in cui ci siamo sentiti ha parlato solo di Diana”. “Fino a quando non sono sicura – ha poi precisato Diana parlando proprio con Luca – non ti dico le parole importanti che tu mi hai detto”. Insomma Diana ha voluto spiegare a tutti che Luca non le interessa come a lui interessa lei. Alla fine si è anche scoperto che ha preferito passare un week end con Simone a Milano piuttosto che con Luca: cosa che ha evidentemente destabilizzato quest’ultimo, con il quale tra l’altro Diana ha voluto interrompere qualsiasi rapporto per concentrarsi su Simone.

UeD, rapporti fra Diana e Simone? Le allusioni di Gianni Sperti

Si è continuato a parlare moltissimo fino a quando non è stata la stessa Maria a fare una domanda chiarissima a Diana: “Se non ti interessa più Luca – queste le parole della conduttrice – perché facciamo il processo a Luca? Sei convinta della scelta di Simone o no?”. La De Filippi ci ha visto giusto, e tra poco vi spiegheremo perché. Permetteteci di segnalarvi però che Gianni Sperti crede che tra Simone e Diana ci siano stati dei rapporti perché “Chi parte per un week end ha un interesse molto forte e spera anche quello [che ci sia qualcosa più del bacio, ndr] secondo me”. Diana ha negato: “Non si deve andare a letto per conoscere una persona. Con i tempi giusti si fa tutto. Non capisco questa cosa. Un bacio è un bacio, fare l’a…re è un’altra cosa”. Questa puntata si è conclusa con Diana che ha chiuso con Luca ma con i dubbi di Maria De Filippi che – come vi abbiam detto – ci aveva visto lungo.

Maria De Filippi ci vede lungo: il futuro di Diana e Luca

Dalle anticipazioni sulla prossima puntata di Uomini e Donne, quando Barbara De Santi arriverà persino a tirare un tacco contro qualcuno, apprendiamo infatti che Diana continuerà a discutere con Luca, e lo farà nonostante sorgeranno seri problemi con Simone che è quello che oggi ha scelto di continuare a frequentare. Perché dedicare tutte queste attenzioni a Luca, cara Diana, se hai deciso di non conoscerlo più? Qui gatta ci cova. Eccome se ci cova!