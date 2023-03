Desdemona dopo Uomini e Donne decide di passare per le vie legali contro tre volti del programma di Maria De Filippi. La ormai ex dama del Trono Over è finita al centro della scena nel corso della puntata andata in onda oggi, 15 marzo 2023. Armando Incarnato ha portato in studio audio e chat con cui ha smascherato Desdemona.

Le sue stesse ammissioni di voler una carriera nel mondo dello spettacolo non hanno fatto altro che alimentare le accuse nei suoi confronti. Alla fine la Balzano si è ritrovata a lasciare il programma. “Io penso che tu debba lasciare lo studio”, così oggi Maria ha chiesto a Desdemona di abbandonare il parterre del Trono Over. Dopo un po’, è rientrata in studio, dove ha chiesto a scusa alla conduttrice e ha sperato di poter ricevere una proposta per restare.

Invece la De Filippi a UeD è rimasta ferma nella sua posizione e in lacrime Desdemona ha lasciato il programma. Per moltissimi telespettatori, l’ex dama non ha fatto proprio una bella figura visto ogni cosa sembrava essere contraddittoria. A un certo punto la Bolzano ha anche raccontato di essersi innamorata di Giuseppe, ma di non aver detto nulla perché credeva fosse meglio proseguire la conoscenza nel programma.

Questa sua versione sembra aver infastidito ancora di più Maria. Ed ecco che a distanza di qualche ora, sul suo profilo Instagram, Desdemona ha condiviso un comunicato, con cui ci ha tenuto a chiarire la sua posizione. L’ex dama e aspirante attrice ha iniziato questo suo lunghissimo messaggio partendo dalle origini, che riguardano la sua decisione di prendere parte al programma.

“Ho deciso di partecipare alla trasmissione perché la ritenevo una bella occasione. Mi piaceva soprattutto l’idea di mandare un messaggio a tutte quelle donne, come me non più giovanissime, con un matrimonio alle spalle, ma ancora con tanta voglia vivere la vita, che c’è sempre la possibilità di essere felici e di incontrare un nuovo amore …. anche a 50 anni! Mai avrei pensato che questa scelta avrebbe portato a tutto questo….”

Desdemona dopo UeD: l’accusa, tagliati alcuni commenti

Solo nel corso della registrazione dello scorso 7 marzo 2023, andata in onda oggi nella puntata di oggi, Desdemona ha scoperto che “alcune mie conversazioni private, intrattenute con un ex partecipante, erano state a mia insaputa registrate, ma anche che le stesse erano state inviate a terzi al sol scopo di ledere la mia immagine e la mia reputazione”.

Desdemona ha affermato di essersi resa conto che “le donne che godono di una certa visibilità sono oggetto di questi vili attacchi”. La certa visibilità a cui si riferisce probabilmente riguarda i brevi momenti in cui è stata al centro studio nella trasmissione. Detto ciò, l’ex dama ha spiegato che il contenuto di queste conversazioni private sono state diffuse “in maniera non fedele in trasmissione, senza il mio consenso, sono state decontestualizzate e gli si è attribuito un significato diverso rispetto a quello che in realtà avevano”.

Desdemona ha poi sottolineato che il fatto che abbia scelto di prendere parte a un programma televisivo “non autorizza nessuno” a registrare telefonate e messaggi privati. Tanto meno questo dovrebbe autorizzare qualcuno a diffonderli “in assenza di espressa autorizzazione”. Non finisce qui, Desdemona denuncia alcune affermazioni non andate in onda.

“Ma soprattutto ho trovato vergognosi i commenti volgari e sessisti che sono stati rivolti alla mia persona,… alcuni tagliati in sede di montaggio…..”

UeD, Desdemona: ecco chi ha querelato

Nonostante tutto, l’ex dama è felice di aver partecipato al programma di Maria De Filippi e di aver conosciuto “persone meravigliose” che le sono rimaste vicine e che continuerà a vedere “come Giuseppe”. Desdemona ha voluto precisare di non aver deciso di continuare la sua frequentazione nel programma con il cavaliere per ingannare la redazione o altre persone.

“Ma semplicemente perché avevamo deciso di prenderci del tempo per approfondire la nostra conoscenza e scoprire la profondità del sentimento reciprocamente provato”, ha spiegato. Ma su questo punto, in studio le è stato chiesto allora quale fosse il motivo per cui ha continuato a conoscere altre persone, tipo Ivan, sebbene fosse innamorata di Giuseppe.

A questo punto, Desdemona ha ammesso di aver preso parte al programma per scopi lavorativi.

“Lavorando nel mondo dello spettacolo, non nego di aver scelto di aderire al programma anche per ottenere una maggiore visibilità. Ma non credo che questo sia un mistero. Difatti, la maggior parte dei partecipanti persegue il medesimo scopo, anche se non lo dirà mai apertamente!”

E ancora l’ex dama ha fatto notare altri dettagli che riguardano la produzione del dating show di Maria De Filippi:

“A ciò si aggiunga che tale finalità è nota alla stessa produzione; tant’è che nelle liberatorie che vengono fatte sottoscrivere a tutti i partecipanti, pubblicate e visibili su diversi siti internet, viene chiarito che, si cita testualmente: Dichiaro che il mio intervento e le mie prestazioni sono resi, a scopo promozionale, a titolo del tutto gratuito. E ancora: Essendo ogni mia pretesa soddisfatta dall’opportunità che mi è stata data di prendere parte, in via meramente eventuale, al programma televisivo”

Secondo ciò che ha dichiarato Desdemona, questo andrebbe a confermare che “la stessa produzione ammette ed autorizza che la partecipazione al programma avvenga a scopi promozionali”. Va, però, fatto notare che molti volti che sono passati nel programma appena hanno trovato l’amore hanno lasciato le telecamere, senza pensarci due volte, anziché continuare a restare sotto le luci dei riflettori.

Un esempio sono Antonella Perini e Luca, i quali hanno subito rivelato alla redazione di essersi innamorati e hanno lasciato il programma. Per la coppia non aveva più senso restare sotto le telecamere se l’obiettivo principale, e magari non unico, era ormai stato raggiunto.

In tutto questo, ecco che Desdemona ha annunciato di aver agito per via legale contro i “soggetti resisi responsabili dell’illegittima registrazione delle mie telefonate e della loro successiva diffusione”. Fatto ciò, l’ex dama ha condiviso il suo “comunicato stampa”, svelando chi sono i volti di UeD che ha querelato.