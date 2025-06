Uomini e Donne, Dennis e Margherita: ferie da incubo, rottura. I motivi

L’amore in tv è una cosa, la vita da vivere lontana dalle telecamere decisamente un’altra. Per varie ed eventuali domandare a Margherita Aiello e Dennis Bogoncelli, protagonisti del Trono Over della stagione da poco conclusa di Uomini e Donne. I due hanno lasciato a sorpresa il programma poco prima che chiudesse i battenti. Tutto sembrava procedere a gonfie vele. Questo almeno è ciò che hanno mostrato sui social i diretti interessati. Addirittura sono andati insieme in vacanza. Poi il colpo di scena: proprio nel corso delle ferie è arrivata la rottura. A confermare la fine della relazione in esclusiva a LolloMagazine.it è stato lo stesso Bogoncelli dopo che Margherita ha postato delle storie Instagram di fuoco a lui rivolte.

Uomini e Donne, Dennis Bogoncelli conferma la rottura con Margherita Aiello

“Le cose tra noi avevano iniziato a incrinarsi già dopo il weekend a Verona. In quei giorni mi sono sentito un po’ frenato e ho avvertito il bisogno dei miei tempi, anche perché tutto era stato molto intenso e veloce. Da lì è partito un certo distacco reciproco”. Così Dennis ai microfoni di LolloMagazine.it. Il cavaliere ha proseguito nella sua versione dicendo che nelle due settimane successive, per impegni vari, non ha avuto la possibilità di vedere la Aiello. Tuttavia è rimasto in contatto con lei telefonicamente. Ed è proprio qui che sarebbero iniziati i problemi.

“Ci sentivamo solo al telefono, ma spesso con incomprensioni e discussioni. Questo ha accentuato il mio allontanamento e forse anche il suo”, ha spiegato Dennis. Quando si sono rivisti hanno provato a chiarirsi, ma la situazione ha preso una brutta piega. Rottura: “Abbiamo deciso di chiudere per semplice incompatibilità, come succede a tante coppie. Nessuno dei due ha mai detto di essere innamorato, ed è giusto dirlo”. Bogoncelli, nonostante la love story non abbia funzionato, ha riservato all’ex parole al miele, affermando che è una donna in gamba e che le augura ogni bene per il futuro

Infine il cavaliere ha risposto a chi lo ha criticato, sostenendo che avesse iniziato la relazione con Margherita solamente per tentare di ottenere visibilità. “Piccolo spoiler – ha dichiarato Dennis – se il mio intento era esclusivamente la visibilità, potevo uscire con tante altre dame anche contemporaneamente o creare altre dinamiche per garantirmi il centro studio ogni giorno, no? Stando solo con lei, ne ho fatto uno in due mesi. Quindi forse non direi…”

Margherita Aiello contro l’ex: attacco dopo la fine della love story

Parole meno diplomatiche, per usare un eufemismo, le ha usate Margherita. Su Instagram, prima che uscisse l’intervista di Dennis, ha tuonato: “Io di una cosa sono quasi certa, che gli uomini di valore siano estinti. Punto”. Non ha fatto espressamente il nome dell’ex ma se uno più uno fa due…

La dama è diventata ancor più esplicita in una seconda storia, attaccando Bogoncelli. In particolare ha affermato che l’uomo lontano dalle telecamere di Uomini e Donne si è rivelato una persona diversa, interessato solamente alla visibilità: