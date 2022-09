Oggi torna in onda Uomini e Donne, ma i vecchi protagonisti continuano a far parlare. Francesca Del Taglia e Eugenio Colombo erano una delle coppie più solide e amate, la loro separazione ha spiazzato tutti. Eppure è successo davvero. Lui ha lanciato precise accuse sui social, Francesca invece ha preferito la strada del silenzio. E la sta mantenendo, nonostante tutto. Oggi è tornata su Instagram ed era visibilmente provata. Il motivo è presto detto: la morte della sua cagnolina Mia. Francesca è straziata dal dolore ma ha avuto la forza di raccontare gli ultimi giorni di vita della sua cagnolina, per aggiornare le tante persone che le hanno manifestato affetto e supporto.

Anche Eugenio ha dato la notizia sul suo profilo Instagram, Mia è venuta a mancare ieri ed è un grande dolore anche per lui, che ha vissuto per anni insieme al cane. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha raccontato come è successo. Giovedì sera Mia ha avuto una crisi epilettica. “Eugenio mi ha chiamata”, lei era dal medico perché ha la bronchite. L’ha portata dal veterinario, che ha spinto per un ricovero perché non riusciva a calmarla. Oltre alle crisi epilettiche si è aggiunto un colpo di calore, la situazione è apparsa subito grave. Con le prime cure Mia si è calmata, ma con una risonanza hanno scoperto un tumore al cervello.

La cagnolina aveva blocchi respiratori in continuazione, era molto agitata anche perché non c’era Francesca. Lei era al mare, si trovava lì perché in quei giorni toccava a Eugenio stare con i figli a casa loro. “Avevamo già deciso di separarci quindi avevamo i giorni divisi con i bambini. Io stavo in un’altra casa”, ha spiegato. Sabato mattina è andata da Mia, sperava di continuare le cure a casa per evitare le crisi respiratorie ma appena l’ha vista si è agitata ancor di più. La situazione non è affatto migliorata, così lunedì Francesca ha dovuto fare la scelta più dura della sua vita. La cagnolina non si reggeva in piedi, andava a sbattere in continuazione:

“Non poteva vivere una vita degna. Non si poteva darle questa sofferenza. Ho dovuto prendere la decisione più brutta della mia vita. Non credo che la scorderò mai”

Mia se ne è andata tra le braccia di Francesca, che la accarezzava. Una cosa straziante, tutto si è consumato nell’arco di pochi giorni. Ha deciso di condividere con i fan questo racconto perché tanti si erano interessati. Ne ha parlato dunque, al contrario dell’altra cosa, così l’ha chiamata. Francesca Del Taglia non ha intenzione di parlare della rottura con Eugenio, che invece ha lanciato accuse sui social: