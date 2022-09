Dalla serie “c’eravamo tanto amati… ma ora non più”: si sta concludendo nel peggiore dei modi la relazione tra Francesca Del Taglia ed Eugenio Colombo, coppia sbocciata negli studi di Uomini e Donne. I due, dopo aver partecipato al dating show di Canale Cinque, hanno avuto due figli. Nel corso degli anni c’è stato qualche alto e basso, come in qualsiasi love story duratura. Adesso, però, il basso pare aver trascinato il rapporto in un baratro senza via d’uscita, facendolo andare in pezzi. A confermarlo è stato lo stesso ex tronista che, nelle scorse ore, ha rilasciato una serie di dichiarazioni durissime nei confronti della compagna (a questo punto, probabilmente, ex compagna).

Che qualcosa si fosse rotto nella coppia lo si è compreso circa un mese fa. Alcune indiscrezioni volevano il rapporto in crisi. Le voci si sono rivelate fondate: è stato Colombo ad avallarle, spiegando che con Francesca stava vivendo un periodo difficile. Dall’altro lato il deejay allontanava le ricostruzioni che parlavano di tradimenti e mancanze di rispetto, raccontando che il momento no era da imputare a una passione e a dei sentimenti non più vivi come un tempo.

“Stiamo cercando di capire”, chiosava, aggiungendo che con la Del Taglia stava provando a recuperare il feeling perduto. Come è andata? Sembra per nulla bene. Nelle scorse ore Eugenio ha consegnato ad Instagram, tramite alcune Stories, delle esternazioni infuocate rivolte alla madre dei suoi figli.

“Ed è proprio quando hai capito tutto che, spesso, la migliore soluzione è far finta di non aver capito niente. Notte”, un primo messaggio criptico pubblicato da Colombo. A stretto giro è arrivato uno sfogo durissimo, del tutto inaspettato. Bersaglio Francesca. Seppur l’ex corteggiatrice di UeD non è stata menzionata esplicitamente, praticamente certo che gli attacchi siano stati rivolti a lei:

“Purtroppo non riesco a metterci la faccia in questo momento, ma da questi tre giorni mi sono reso conto di essere stato degli anni con una persona che non mi meritava e che appena ha potuto me l’ha messo in quel posto. Esiste il karma… Sono veramente schifato”.

Dunque la situazione sarebbe precipitata negli ultimi giorni. Sembra ormai chiara la direzione presa dalla love story, che sarebbe finita su un binario morto e in modo tutt’altro che ‘soft’. Altrettanto palese che la crisi innescatasi nella coppia in piena estate ha avuto uno sviluppo sentimentale funesto. Ora non resta che raccogliere i cocci di una relazione andata in pezzi.