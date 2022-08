UeD, Eugenio e Francesca: è crisi. Colombo conferma, lei è furiosa

Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia sono in crisi. La storica coppia di Uomini e Donne non sta vivendo un periodo semplice. A dare la conferma è inizialmente l’ex tronista, seguito da lei. Nei giorni scorsi si era già parlato di un momento ‘no’ per i due ex protagonisti del dating show di Maria De Filippi. Erano spuntate fuori indiscrezioni riguardanti una presunta nuova relazione di Eugenio.

Del Taglia si è poi esposta per smentire alcuni particolari di questi gossip. Probabilmente per proteggere anche i loro due figli, Francesca ha fatto intendere che si trattavano di indiscrezioni infondate. Pertanto, il pubblico si è convinto del fatto che non ci fosse alcuna crisi. Ora, però, di fronte alle numerose domande dei fan e ai vari gossip, entrambi mettono la parole fine alle allusioni sul loro rapporto.

“È vero, è un momento un po’ delicato tra me e Francesca. È un problema non dettato da chissà cosa, tradimenti o queste cavolate qua, ma dove dall’altra parte viene a mancare un sentimento e niente. Quindi, siamo in una situazione dove stiamo cercando di capire cosa fare del nostro futuro siccome abbiamo due bambini e soprattutto se questo sentimento può tornare o no”

Confermando la crisi, l’ex tronista fa delle precisazioni sulle ultime polemiche nate per via dello stile di vita di Francesca. In particolare, ‘tantissimi’ hanno fatto notare che Eugenio è sempre con i loro due figli, va a lavoro e torna a casa. Invece, la Del Taglia “è sempre in giro a divertirsi”. Su questo punto, Colombo ci tiene a precisare che, sebbene non voglia indicare cosa sia giusto e sbagliato, “ognuno ha un proprio modo per capire”.

Crede che sia normale che Francesca esca: “Mica può stare in casa”. Non solo, pensa che non sia giusto “far passare una persona per quello che non è”, riferendosi sempre a questo discorso sullo stile di vita dell’ex corteggiatrice. Fa, infatti, presente che lui come dj gira l’Italia da mercoledì a domenica e giustamente la Del Taglia non se ne resta chiusa in casa: “È giusto che esca”.

Eugenio Colombo ci teneva a rivelare ai fan come stanno davvero le cose, per rispetto che nutre nei confronti di coloro che da sempre li supportano. Nonostante ciò, chiede al pubblico di evitare di continuare di inviare a entrambi i soliti messaggi. “Stiamo cercando di recuperare, di capire questa situazione”, spiega l’ex tronista per frenare le continue domande.

UeD, Francesca Del Taglia conferma la crisi con Eugenio

Notando le ultime Stories di Deianira Marzano, in cui la accusa di essere “ridicola” e di voler attirare l’attenzione su di sé, Francesca perde le staffe.