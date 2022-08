UeD news, ombre su Eugenio e Francesca: “Si sono lasciati e…”

AGGIORNAMENTO: Francesca smentisce le notizie di crisi con Eugenio. Raggiunta da ThePipolGossip, assicura che “devono tutti stare tranquilli”. Spiega che la sua risposta su Colombo “era del tutto ironica”. Non c’è “niente di scabroso” e i fan non devono preoccuparsi, in quanto tra loro va tutto bene. I litigi ci sono, come in tutte le coppie, ma c’è anche tanto amore, la loro unica costante. Per rassicurare ancora di più il pubblico, ammette di essersi fatta una grossa risata quando ha letto la segnalazione condivisa da Deianira in queste ore.

Cosa sta succedendo tra Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia di Uomini e Donne? Si sono lasciati? In queste ultime ore, è uscito fuori uno scoop riguardante questa storica coppia del Trono Classico, che parla di rottura e non solo. Va precisato che per il momento queste sono solo indiscrezioni, in quanto da parte dei due diretti interessati non sono arrivate conferme o smentite. Nonostante ciò, una frase condivisa dall’ex tronista sta facendo preoccupare ulteriormente i loro fan.

Correva l’anno 2013 quando Eugenio scelse Francesca, finita nel mirino di Tina Cipollari. Una storia d’amore che dura da ben 9 anni, da cui sono nati due bambini, Brando e Zeno. Mentre la Del Taglia ora si trova insieme ai due figli, Colombo è in giro per l’Italia come dj. A chi le chiede dove si trova il suo compagno in questo momento, Francesca risponde: “Ah bo.. in giro per l’Italia con le sue mille serate. Non ci sto più dietro su dove si trovi”. Non solo, l’ex corteggiatrice ammette che questo non è per lei un periodo super sereno.

“Periodo molto particolare. In dei momenti tocco il cielo, in altri sotto terra”, scrive rispondendo ai suoi fan attraverso Instagram. Ma ecco che in queste ore Deianira Marzano decide di condividere lo screenshot di alcuni messaggi ricevuti sulla presunta rottura tra Eugenio e Francesca di UeD. Ecco la segnalazione che sta davvero facendo preoccupare il pubblico che li segue.

“Purtroppo Eugenio Colombo e Francesca si sono lasciati. Lei è rimasta nella sua città da sola e lui è tornato a Cremona. Presto prenderà casa con la sua nuova ragazza che ha già da qualche mese. Fonte attendibilissima perché io conosco bene la madre di Eugenio”

Dopo questo gossip, Deianira condivide un’altra indiscrezione. Un altro utente si dice certo di aver visto la coppia, di recente, durante una serata in Puglia comportarsi come una coppia affiatata. Questo andrebbe a smentire le ultime ipotesi di rottura su Francesca ed Eugenio. Nel frattempo, Del Taglia pubblica alcune frasi di un libro che parla di una storia d’amore. E fin qui tutto bene.

Ma ecco che viene notata una citazione di Mirko Sbarra (aforista) condivisa in queste ore da Eugenio:

“Credo fondamentalmente in tre cose per fare andare bene un rapporto. Parlare, parlare tanto e di tutto. Scrivere quando non si riescono a dire certe cose. E fare l’amore”

Certo questo non vuol dire nulla, né fa da conferma. Ora i fan dovranno solo attendere le prossime mosse della coppia, che già pare abbia affrontato una brutta crisi lo scorso anno. Fortunatamente, Eugenio e Francesca sono poi riusciti a superare il periodo difficile, tanto che hanno ripreso a mostrarsi felici e innamorati sui social.