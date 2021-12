UeD, accuse a Eugenio e Francesca: tradimenti e finta crisi? Lei interviene

Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia non si sono lasciati. Nelle scorse settimane sono finiti al centro di un gossip che li voleva in fase di rottura. Un amore idilliaco nato nello studio di Uomini e Donne che sarebbe vicino a un naufragio dopo quasi dieci anni d’amore. Per fortuna dei tantissimi che li supportano da sempre non è successo: Eugenio e Francesca stanno ancora insieme. Ci sono state delle voci di rottura che parlavano di una fase molto delicata del loro rapporto e di problemi seri e profondi che li potevano separare. I due non sono intervenuti sul gossip, ma apparendo separati sui social hanno in parte confermato la crisi.

Ieri si sono mostrati felici e sorridenti su Instagram, la crisi è sembrata superatissima, ammesso che ci sia stata una crisi. Forse si è trattata di una divergenza un po’ più pesante rispetto ad altre ed eventuali, tuttavia c’è chi ha dei sospetti e non sono mancati pettegolezzi sulla crisi tra Eugenio e Francesca. Dopo che è stato lanciato il gossip, infatti, qualcuno ha insinuato che i due avrebbero fatto tutto solo per tornare alla ribalta. Altri invece hanno confermato la crisi e la rottura parlando persino di un tradimento.

Oggi Francesca ha risposto a tutte queste accuse e critiche. Ha attivato il box domande su Instagram e non ha ignorato quelle arrivate sul suo rapporto di coppia. In una domanda qualcuno ha parlato di tradimenti di Eugenio Colombo, ma Francesca ha risposto in modo tranquillo e sereno con queste parole:

“Ah non lo so perché lo dicono, lo dicessero anche a me. Io non ne so niente. Se qualcuno mi portasse le prove… Fino a prova contraria nessuno ha mai tradito nessuno”

Non si è parlato di tradimenti insomma, non è stato questo il motivo alla base di un loro allontanamento provvisorio. A chi invece ha ipotizzato che Eugenio e Francesca hanno finto la crisi per gossip, la Del Taglia ha replicato così:

“Non vedo il nesso col fare pubblicità. A parte non mi sono mai separata, non ho mai detto di essermi separata. Mai detto niente, non vedo come possa essermi fatta pubblicità. Credete che in nove anni di rapporto non mi siano mai arrivate proposte di fare gossippate varie? Sono sempre stata al di fuori di tutto ciò, per tutelare il rapporto e la famiglia”

Francesca Del Taglia ha respinto tutte le accuse ai mittenti, aggiungendo inoltre di non aver mai parlato di rottura o di separazione sui social. Infatti l’ex corteggiatrice avrebbe potuto agire diversamente, così come anche Eugenio Colombo. Se avessero agito per scena, insomma, avrebbero potuto cavalcare l’onda sia parlando sui social sia rilasciando interviste. Nulla di tutto ciò è successo, della crisi si è parlato solo sulle pagine social che si occupano di gossip.