Uomini e Donne, Del Taglia. “Hai 3 tet*e”. Spiegazione e sfogo

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è stata attaccata per via della malformazione allo sterno presente dalla nascita

Francesca Del Taglia, che ha raggiunto la popolarità grazie alla partecipazione a Uomini e Donne, è finita al centro di una sterile polemica su Instagram dopo aver pubblicato uno scatto in costume assieme ai suoi due figli. Sullo sterno dell’ex corteggiatrice è ben visibile un bozzo, caratteristica che ha scatenato alcuni haters e alcune persone che di tatto ne hanno ben poco. C’è chi l’ha attaccata accusandola di aver esagerato con la chirurgia estetica e chi le ha detto che ha una “terza tet*a”. Così Francesca ha deciso di replicare spiegando che quel bozzo nulla ha a che fare con gli interventi plastici. Trattasi di una “malformazione dalla nascita allo sterno”. “Un po’ di sensibilità a volte non guasterebbe”, si è sfogata, e a ragione.

Perché Francesca Del Taglia si è rifatta il seno

Non è la prima volta che l’ex volto UeD si mostra in costume. In tanti scatti del passato, però, ha evidentemente preferito coprire il bozzo con l’uso di Photoshop visto che in diverse foto non c’è traccia della protuberanza. Una scelta che non dovrebbe destare alcun tipo di critica. Anche perché una faccenda come quella relativa a una malformazione è questione delicata è ognuno la vive a modo suo, decidendo di mostrare o meno.

Anni fa, dopo la nascita del suo primo figlio Brando, la Del Taglia fu ospite in una trasmissione di Barbara d’Urso. E fu allora che raccontò della malformazione. In particolare disse di essere stata costretta a rifarsi il seno a causa di una malformazione presente già dalla nascita ma aggravatasi dopo aver messo al mondo il suo primogenito. Il problema in questione non le consentì di allattare il piccolo Brando, da qui la scelta di ricorrere alla chirurgia plastica.

Francesca Del Taglia: è crisi con il nuovo fidanzato?

Nei giorni scorsi l’ex volto di UeD è finita al centro del gossip. Naufragata la love story con Eugenio Colombo, con il quale ha avuto due figli, la Del Taglia ha stretto una relazione con Federico Fiorentino. Secondo alcune indiscrezioni il rapporto starebbe vivendo un periodo di forte crisi sentimentale.