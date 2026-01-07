Uomini e Donne, De Santi beccata con un Over fuori: qualcosa non torna

Barbara De Santi è stata beccata insieme a un Over molto discusso di Uomini e Donne. Stiamo parlando di Sebastiano Mignosa, il quale nelle nuove registrazioni è stato al centro della scena. La storica dama del Trono Over non riesce proprio a trovare l’amore all’interno del dating show di Maria De Filippi. Nella passata edizione, il pubblico di Canale 5 l’ha vista lasciare il programma di Canale 5 con Ruggiero D’Andrea.

Ma ecco che la relazione fuori, la scorsa estate è giunta al termine. Sebastiano, attualmente, sta conoscendo Elisabetta, la quale è rimasta fortemente delusa dal suo comportamento, in quanto ha deciso di iniziare una nuova frequentazione con Manuela. Le anticipazioni della registrazione di ieri, la seconda del 2026, rivelano che alla fine il cavaliere si è ritrovato da solo. Ed ecco che proprio in queste ore Lorenzo Pugnaloni, su Instagram, ha condiviso la foto che vede Sebastiano e Barbara insieme, ma fuori dagli studi di Canale 5.

Un fan del programma non ha potuto non notarli, all’interno di un locale. Come racconta la segnalazione, sembra che i due Over si trovassero in compagnia di una ex coppia Over. Non solo, Sebastiano avrebbe regalato a Barbara un cappello. La storica dama di Uomini e Donne indosserebbe proprio questo accessorio in una recente foto condivisa sul suo profilo ufficiale di Instagram.

Pugnaloni ha poi rettificato, facendo sapere che la foto in questione risale allo scorso 26 dicembre e non alla serata di ieri, come detto inizialmente. E qui qualcosa non torna. Infatti, sembra che nelle successive registrazioni, ovvero quella di lunedì e quella di ieri, non è stato menzionato questo incontro. Non è noto, attualmente, se i due si siano incontrati solo in amicizia, insieme ad altri volti del Trono Over oppure se tra loro, durante le festività natalizie, sia nato un piccolo interesse. Sta di fatto, che pare che durante le nuove registrazioni non si sia affatto parlato del loro rapporto.

Dunque, c’è l’alta probabilità che tra Barbara e Sebastiano ci sia solo un’amicizia. Va precisato che spesso in studio viene contestato il fatto che una dama e un cavaliere si frequentino solo per costruire un rapporto tra amici, in quanto lo scopo è un altro.