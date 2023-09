Uomini e Donne, De Filippi vigile: così stronca Gianni e Aurora

A Uomini e Donne è arrivato il momento di Manuela Carriero di vivere la sua esperienza da tronista. L’ex protagonista di Temptation Island ha raccontato la sua storia nella clip di presentazione e i presenti si sono commossi parecchio, durante la puntata di oggi. Lei stessa è apparsa molto emozionata quando è arrivata in studio, dove ha avuto modo di conoscere i suoi corteggiatori. Ed ecco che è arrivata il primo scontro di questa edizione con Maria De Filippi, che ha tenuto la situazione sotto controllo.

Ciò è accaduto quando la padrona di casa ha chiesto di far entrare in studio un regalo per Gianni Sperti. Ebbene Aurora Tropea ha deciso di regalare all’opinionista diversi pacchi di zucchero. La dama ha spiegato di aver scelto questo regalo perché convinta che in lui ci sia dolcezza, che però non mostrerebbe nello studio di Canale 5. Il gesto ha infastidito non poco Gianni, come si poteva immaginare. La stessa Aurora, di sicuro, aveva messo in conto che così avrebbe scatenato una lite.

Sperti a Uomini e Donne si è subito scagliato contro la Tropea, accusandola ancora una volta di contraddirsi da sola e di non essere coerente. In particolare, l’ha attaccata attraverso una foto che lei ha condiviso su Instagram nei mesi scorsi in cui appare senza veli sul suo letto, coprendosi solo con un braccio. Gianni ha ammesso di non essere assolutamente contro le foto di questo genere. Trova, però, che Aurora non dovrebbe criticare le altre donne del parterre, quando lei stessa condivide certe foto.

“Preoccupati della tua dignità, che hai condiviso delle foto in cui sei nuda. Una foto dove scrivi ‘chi vuole darmi la felicità?’. In quella foto non sembri umile. Non sono contro le foto nude, ma sei fuori luogo tu, che fai la paternale a tutti e poi pubblichi le foto nuda su Instagram. Io non sono né buono né cattivo. Sai cosa ti dispiace? Che io sono vero, anche se a te non piace. Tu non accetti la critica, vuoi essere elogiata da tutti. Dimmi che ti ho detto l’anno scorso per essere stato cattivo”

Aurora si è difesa facendo notare che Sperti potrebbe guardare anche le altre foto che pubblica. A questo punto, Gianni ha rivelato di aver ricevuto delle minacce da parte di una persona, che l’avrebbe avvertito difendendo Aurora. Nella discussione si è aggiunta l’accusa di Gemma Galgani, la quale ha accusato la collega di aver pubblicato una Storia in cui vengono dette “cose bruttissime” sul suo conto.

“È talmente volgare e squallida che non si può far vedere”, ha affermato Gemma, rivelando di aver già inviato la foto in questione alla redazione. Maria De Filippi ha cercato di capirci meglio, in quanto la Tropea ha smentito prontamente di aver condiviso questa Storia. Lo scontro è andato avanti con Gianni sempre più furioso:

“Dice che non casca più nei teatrini, quando il teatrino l’ha iniziato lei! Non fare la buona samaritana. Non fai altro che puntare il dito contro le altre donne del parterre”

Maria ha deciso di mettere fine a questo scontro, evitando forse di andare troppo oltre con le parole: “Vabbé ora andiamo avanti!”. Le anticipazioni segnalano che nelle prossime puntate andrà in onda una lite molto più accesa tra Gianni e Aurora.