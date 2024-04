Uomini e Donne, De Filippi una furia: così smonta Tina e Gianni

Nel corso della puntata di Uomini e Donne in onda il 19 aprile 2024, siede al centro studio Sabrina, che sta conoscendo Maurizio e Fabrizio. Scoppia una polemica con la dama, in quanto Gianni Sperti e Tina Cipollari non capiscono come mai stia uscendo con entrambi i cavalieri. In particolare, si chiedono il motivo per cui abbia accettato di conoscere Fabrizio sebbene si sia scambiata già dei baci con Maurizio. Sabrina spiega che la differenza d’età la sta frenando. Esce fuori, però, che tra loro ci sono solo 5 anni di differenza.

Maria De Filippi non ci sta e, dopo i rimproveri dei giorni scorsi, torna a intervenire con fermezza. La conduttrice si scaglia contro Tina e Gianni, credendo che i loro attacchi siano mirati solo alle donne in certi casi:

“Non capisco voi due: quando lo stesso atteggiamento di un uomo lo fa una donna fate problemi. Mario oggi ne ha fatte entrare due e ne aveva altre due davanti. E avete attaccato Milena perché aveva pensato di dare il numero a Federico. Pensa, oggi c’è un altro uomo per lei”

Tina oggi a Uomini e Donne si difende dichiarando di non riuscire a fidarsi di Sabrina, a prescindere dal fatto che sia una donna. Gianni, invece, fa notare che in realtà hanno attaccato anche Mario Verona poco prima. “Maria io guardo solo una cosa qui, la sincerità”, replica la Cipollari. Alla fine, Sabrina fa entrare il cavaliere che è arrivato nel programma per conoscerla e decide di iniziare anche questa conoscenza.

Uomini e Donne: Tina Cipollari di nuovo contro Tiziana, è scontro

La puntata va avanti con Tiziana, Alessia e Ida Pavanelli al centro studio sedute di fronte a Salvatore. A generare tensioni ci pensa la prima, dicendo di essersi rifiutata di andare a fare colazione con il cavaliere. Tina si scaglia contro la dama ritenendo che questa sia l’ennesima conferma che potrebbe avere un’altra persona fuori. “Non me la sentivo stamattina”, spiega Tiziana. Ida (dama del Trono Over) e Alessia decidono di chiudere la conoscenza con Salvatore.

Gianni crede che la Pavanelli sia stata l’unica sincera, dicendo di vedere il cavaliere solo come un amico. Sperti pensa, invece, che a Tiziana e Alessia non sia mai piaciuto Salvatore. “Ma perché questi discorsi li fai a chi sta lì seduto e non conosce nessuno?!”, urla Tiziana furiosa contro Tina.

La Cipollari non si ferma, anzi la definisce “iena” e “fake”. A un certo punto, Aurora Tropea si alza per consegnare a Tina un pupazzo anti stress. L’opinionista, però, non lo accetta e Maria De Filippi poi si alza, lo consegna a Mario Verona e gli chiede di darlo a un ragazzo che lavora dietro le quinte. Quest’ultimo raggiunge la Cipollari, ma lei continua a non voler tenere tra le mani questo “regalo” di Aurora.