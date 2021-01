Uomini e Donne, De Filippi sul caso Aurora-Giancarlo: “Uno strano giallo”

Aurora Tropea e Giancarlo al centro dello studio a Uomini e Donne sono stati grandi protagonisti della puntata di oggi. Addirittura Maria De Filippi, per annunciare il loro argomento, ha parlato di uno ‘strano giallo’. Pare che neanche la padrona di casa sia riuscita a comprendere cosa sta accadendo tra loro. Sono aumentati i sospetti riguardanti il rapporto che c’è tra Aurora e Giancarlo. In particolare, i due opinionisti e Armando Incarnato hanno dimostrato di avere non pochi dubbi. Ritengono che i due siano, in realtà, d’accordo per continuare a stare sotto i riflettori. Maria ha tentato, nel corso del confronto, di far notare ai presenti che la Tropea non ci avrebbe guadagnato nulla a mettersi d’accordo con il cavaliere.

“Mi sto mettendo d’accordo per farmi passare da cretina. Qual è il mio guadagno…”, la conduttrice ha provato a immedesimarsi in Aurora, riflettendo sulla questione. Mentre Giancarlo ha sempre precisato che da parte sua c’è solo un’amicizia, la Tropea è apparsa sempre abbastanza presa. I presenti in studio non riescono a comprendere come sia possibile che la dama provi già dei sentimenti molto forti nei confronti di Giancarlo, con cui non avrebbe costruito granché, secondo Armando. Invece, per quanto riguarda il cavaliere, a suscitare dubbi è il fatto che continua a sentire e a chiamare Aurora. Inoltre, i due si sarebbero anche messi d’accordo per trascorrere insieme la festa di Capodanno.

I due giorni precedenti, il 29 e il 30 dicembre, li ha passati con Alessandra. Dopo di che, Giancarlo ha chiamato la redazione per far sapere che Aurora gli aveva proposto di festeggiare il Capodanno insieme. In studio, però, la Tropea ci ha tenuto a precisare che non è stata lei a invitarlo a casa sua, ma l’avrebbero deciso insieme. La dama ha ammesso di aver continuato a crederci nel loro rapporto poiché lui le avrebbe spesso riservato delle parole speciali. Non solo, Giancarlo le avrebbe parlato male di Alessandra.

Maria ha poi spiegato il suo punto di vista, facendo notare ai due il motivo per cui tutti hanno dei sospetti:

“È perché non si capisce una situazione mai ben definita. Quando io la sento raccontare dalla redazione per me è chiara, invece. Un uomo che ha una relazione con Alessandra e ha avuto una pseudo storia con Aurora, di cui è vittima perché le vuole bene”.

Alla redazione è arrivato questo, ma Armando e Gianni ormai sono più che convinti i due si siano messi d’accordo. Della stessa opinione è Tina, a cui la situazione è apparsa abbastanza chiara. “Una falsa, è furba”, ha dichiarato Gianni accusando Aurora. Sperti ha sempre dimostrato di avere non pochi dubbi su questa storia.

La Tropea, prima ancora di questo confronto, è stata protagonista al centro studio con Gemma Galgani. La scorsa puntata, Aurora aveva fatto sapere che era a conoscenza di alcuni dettagli riguardanti la vita della collega. Oggi è spuntato fuori un ex della dama torinese. Ma la storia risale all’anno 1990 e, semplicemente, pare che Gemma abbia mantenuto un bel rapporto con l’uomo.