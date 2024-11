Uomini e Donne: De Filippi ‘suda’ e salva lo studio! Over insalvabile

La puntata di Uomini e Donne di oggi inizia con forti tensioni, con il ritorno in studio di Ilaria e Vincenzo che devono raccontare come sta proseguendo la loro storia fuori. I due ribadiscono di essere stati forzati da Gianni Sperti e Tina Cipollari a lasciare il programma. Ilaria annuncia di aver denunciato Barbara De Santi, la quale secondo lei sarebbe protetta dai due opinionisti. Più volte, interviene Maria De Filippi in difesa di Ilaria e Vincenzo, ritenendo che in effetti abbiano insistito con la loro uscita:

“Diciamo che siete stati un po’ insistenti, non possiamo dire di no. Possiamo dire che siete partiti con il piede storto in questa storia?”, la conduttrice non può non essere obiettiva su questo caso. Si torna sui famosi messaggi che Vincenzo ha inviato a Barbara, la quale più volte li tirati in ballo per accusare Vincenzo di non essere poi così legato a Ilaria. “Questo mi sembra un messaggio di uno che ti molla dai Barbara”, tuona De Filippi. La conduttrice crede che il suo sia stato un modo per chiudere la conoscenza. Maria chiede aiuto a Gianni per convincere Barbara.

La dama, però, resta ferma nella sua posizione. De Filippi oggi a UeD riporta la calma in studio e nota che la De Santi è offesa. Quest’ultima sperava che la conduttrice la difendesse e invece questo non accade. “Mi hai ferita Maria”, dichiara la dama. La padrona di casa prova a spiegarle che i messaggi da lei portati in studio fanno capire che lui ha tentato, con un giro di parole, solo di chiudere la loro conoscenza. Allo stesso tempo, De Filippi cerca di convincere Ilaria a ritirare la denuncia contro Barbara: “Guarda che si conclude con te che paghi un avvocato”.

La dama, però, dice di no. De Filippi dichiara comunque di capirla, in quanto sa che è stata duramente offesa sui social network. Barbara crede che ognuno di loro sia consapevole che ciò possa accadere andando in TV, ma Maria non è d’accordo: “Non è detto che devi prendere per forza insulti”. Ilaria accusa ancora i due opinionisti di averla cacciata dal programma. Tina va su tutte le furie e li definisce “due corvi”. De Filippi chiede di mantenere la calma. Poi prega Vincenzo di stringere la mano a Gianni. La coppia si reca da Sperti per riappacificarsi. Alla fine, così, Maria riesce a evitare altre querele, con astuzia ed eleganza.

Uomini e Donne: Martina chiarisce la segnalazione su Gianmarco

La puntata va avanti con Martina De Ioannon, la quale ha portato in esterna sia Ciro che il nuovo arrivato Francesco. La tronista ha ricevuto una sorpresa dal primo, che le ha scritto un messaggio per esporle i suoi sentimenti. Martina, però, ha deciso di non baciare il corteggiatore, il quale esprime oggi i suoi dubbi sull’ultima segnalazione spuntata fuori. Si tratta dei sospetti nati sulla conoscenza della tronista con Gianmarco.

Una segnalazione raccontava che la migliore amica di Martina e il corteggiatore, qualche serata fa, si trovavano nello stesso locale. Oggi, la tronista prende la palla al balzo per spiegare a tutti, compreso Ciro, la sua versione:

“E’ uscito fuori che la mia migliore amica è andata a ballare nello stesso locale di Gianmarco. Ho mostrato i messaggi alla redazione, mi ha detto di aver visto Gianmarco e che me lo teneva d’occhio. Poi c’è la cosa che Gianmarco conosce uno dei miei fratelli. Io non l’ho mai visto e conosciuto prima del programma”

Inutile dire che tra i telespettatori ci sono coloro che continuano comunque ad avere dei sospetti. Maria De Filippi fa sapere Gianmarco conosceva di vista Martina, per cui ha sempre avuto un piccolo interesse. Dopo quanto accaduto la scorsa settimana, Gianmarco ha deciso di tornare in quello studio, con i complimenti della conduttrice. Intanto, si inserisce Francesco nella dinamiche di questo Trono.