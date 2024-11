UeD, Maria e retroscena redazione su Gemma: “Io mi vergognerei”

Gemma Galgani a Uomini e Donne torna a regalare grandi colpi di scena. Nella puntata del 20 novembre 2024, la dama torinese si posiziona subito al centro studio e Maria De Filippi anticipa che c’è qualcosa che tutti devono vedere. La conduttrice fa sapere che c’è un filmato della nuova esterna di Gemma e Fabio che di sicuro colpirà tutti. La padrona di casa spiega che solitamente la redazione, prima delle puntate, le racconta le novità legate ai volti del programma. Su Gemma il racconto è stato particolare, questa volta.

“Mi dicono che questo video è forte. La persona che è venuta a raccontarmi mi ha detto ‘mi vergognerei un po’. Io non l’ho visto”, spiega Maria lasciando tutti a bocca aperta. Va così in onda l’esterna, in cui Gemma toglie prima le scarpe, Fabio le fa i complimenti per le cosce e così sfila via anche le calze. Dopo di che, Gemma benda Fabio e si spalma un po’ di cioccolato sulle labbra. A questo punto, inizia a baciarlo, continuando a far assaggiare altro al cavaliere, che finalmente le dà un bacio un po’ passionale. Il tutto accade con la Galgani che mantiene un tono sensuale e piccante, con alcune frasi a doppio senso.

“Hai anche ansimato”, fa notare Gianni Sperti, quando finisce la clip. Maria De Filippi è curiosa di scoprire come mai Gemma si sia lasciata andare a questo momento. La dama torinese dichiara di averlo fatto per provocarlo e scoprire se così sarebbe scoppiato il bacio passionale. “Oggettivamente hai osato”, aggiunge la conduttrice, divertita.

UeD: Maria De Filippi di nuovo sostenitrice di Sabrina

La puntata va avanti con Sabrina e Francesco. La dama sta ancora affrontando la delusione legata alla fine della sua conoscenza con Gabriele, per cui provava un sentimento. Durante la sua uscita con Francesco, mentre si trovavano nella stanza d’albergo, è scoppiata a piangere. Tina Cipollari esplode e si scaglia contro Sabrina, urlando che dovrebbe restarsene a casa e non uscire con altri uomini. L’opinionista crede che la dama stia usando i cavalieri con cui sta uscendo. Al contrario, Sabrina dovrebbe aspettare di riprendersi dalla delusione.

In difesa della dama interviene Maria De Filippi:

“Dice che piange perché si è ritrovata in una situazione in cui si è forzata. Ha pianto con lui, che ha avuto la delicatezza di rispettare il pianto. Non so se sarà felice, ma è stato delicato e comprensivo. A volte, è anche una questione di tempi. Tina, loro applaudono perché Gianni ha ragione. Gianni alzati anche tu, va!”

Così, anche Sperti si alza in piedi, difendendo Sabrina di fronte al pubblico presente in studio. Tina, però, non gli dà modo di parlare e inizia ad alzare il tono della voce. Barbara De Santi è d’accordo con la Cipollari e appare interessata a Gabriele. Quando Maria fa sedere la dama al centro studio, fa notare a Tina che Barbara non si è trovata con Orazio, con cui aveva iniziato una conoscenza. “Tina, secondo te l’ha usato?”, chiede De Filippi. L’opinionista è certa che siano situazioni differenti. La conduttrice ha tutt’altro pensiero:

“Prova a uscire con Orazio, anche se non ci sono i presupposti. Sabrina ha, invece, provato ad andare oltre con Francesco, non ci vedo nessuna differenza”

Tina, però, resta ferma nella sua posizione. Intanto, Barbara chiude la sua conoscenza con Orazio, in quanto la differenza d’età tra loro si è fatta sentire.

Martina De Ioannon in lacrime a Uomini e Donne

Martina De Ioannon non riesce a trattenere le lacrime oggi in studio, stanca di rincorrere i suoi corteggiatori. La tronista si è recata da Gianmarco, dopo la registrazione andata in onda ieri, e piangendo gli ha chiesto di tornare nel programma. Il corteggiatore, però, ha deciso di non fare ritorno in studio. Intanto, Martina fa notare di essere stanca del fatto che Ciro e Gianmarco scappano via ogni volta che succede qualcosa nelle sue esterne.

De Filippi deve chiedere poi a Ciro di spostarsi di postazione in quanto continua a litigare con Francesco mentre la puntata va avanti. Il corteggiatore, però, non si sposta e smette di replicare alle accuse dell’altro corteggiatore.

L’appuntamento va avanti con Francesco Sorrentino, sempre più vicina a Gianmarco (porta lo stesso nome del corteggiatore di Martina e questo confonde Martina). Quest’ultimo mostra la sua dolcezza alla tronista, che apprezza tantissimo. Ed ecco che tra loro scatta anche un lungo bacio.