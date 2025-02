Uomini e Donne: De Filippi stupita, poi annuncia “qui è un macello”

La puntata di Uomini e Donne di oggi inizia con Gemma Galgani e Stefano seduti al centro studio. Sin da subito, la dama torinese appare abbastanza tesa. Da questo si intuisce che le cose tra loro non stanno procedendo bene. Infatti, la conoscenza si è già conclusa, per volere di lui. Stefano racconta di non avere gli stessi interessi di Gemma. Lui appare propenso a fare una vita più giovanile e questo genera critiche, soprattutto da parte di Tina Cipollari.

Inaspettatamente, l’opinionista prende le difese della Galgani. Maria De Filippi è stupita. “Per la prima volta, non è mai successo! Ma sto sentendo bene?! Sta dando ragione a Gemma!”, dichiara sorpresa la padrona di casa. Tina continua, intanto, con il suo attacco, confermando il sostegno a Gemma:

“Non mi piaci proprio per niente. Puoi anche essere giovanile… Uno se li può portare anche bene, ma poi. Questi sono i classici uomini che si sentono giovani tutta la vita. Devi fare i conti con la realtà, accontentati”

Alla fine, Stefano lascia lo studio, in quanto era approdato nel programma per conoscere Gemma. In passato, negli ultimi anni, è capitato di vedere la Cipollari entrare in difesa dalla Galgani, lasciando tutti perplessi dopo anni di scontri feroci. Ora che Tina è tornata sui suoi passi, colpendo di nuovo Gemma, il suo intervento stona e stupisce Maria.

La puntata di UeD va avanti con Massimo, Erica e Daniela. La seconda dice di sentirsi presa in giro. Dopo aver deciso di chiudere con lei, Massimo l’aveva ricontattata, mostrando segni di riavvicinamento, per poi fare di nuovo retromarcia. A questo punto, Tina va di nuovo all’attacco e si scaglia contro il cavaliere, che resta inerme e senza alcuna reazione. Mentre la Cipollari ed Erica lo attaccano duramente, lui resta in silenzio.

Questa sua mancata reazione stupisce Tina e la innervosisce: “Ma tu sei pronto a venire in questo studio a cercare una donna? Questo sta imbambolato”. L’unica cosa che Massimo riesce a dire è: “Io ho la coscienza a posto”. Si aggiunge Gianni Sperti agli attacchi di Tina. “Va bene, basta però”, così Maria De Filippi tenta di chiudere questo momento, mentre molto lentamente Massimo torna a sedere al suo posto. Intanto, sia Erica che Daniela chiudono con lui.

Siede poi al centro studio Cristina, con Simone e l’altro Massimo. “Qui è un macello, la cosa è ingarbugliata, ci ho messo un po’ a capire”, fa sapere Maria introducendo questo blocco. Cristina si scaglia contro Simone, dandogli del bugiardo e dicendo che lui desidererebbe partecipare a Temptation Island. “Non c’è ancora Temptation Old, per dire”, tuona De Filippi. Inoltre, Cristina smentisce di essere andato oltre fisicamente con Simone. Gianni si scaglia contro la dama, credendo alle versioni del cavaliere.