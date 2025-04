Uomini e Donne: De Filippi stronca Cristina e si espone su Isabella

Maria De Filippi decide di esporsi nella puntata di oggi di Uomini e Donne, in particolare durante il blocco dedicato a Gianmarco Steri. Il tronista si trova al centro studio in una situazione alquanto complicata. L’ex corteggiatore di Martina De Ioannon ha deluso non poco Cristina Ferrara e Francesca Polizzi. Entrambe non hanno reagito bene alla decisione di Gianmarco di lasciarle dietro le quinte e di non vederle neanche un secondo, per andare a rincorrere Nadia Di Diodato.

Oggi sembra proprio che Steri sia più orientato verso questa corteggiatrice, con cui è stato protagonista di una scottante segnalazione. Nel corso della puntata di ieri, Cristina ha dichiarato di voler lasciare il programma e, dopo vari tentennamenti, non ha accettato di tornare a sedersi di fronte a Gianmarco. Oggi si inizia proprio da lì e, convinta da Gianni Sperti, alla fine la Ferrara torna a sedersi al centro studio, a fianco di Nadia e Francesca.

Quest’ultima accusa Gianmarco a Uomini e Donne di aver compiuto le sue ultime mosse per avere una reazione dalla Di Diodato. Mentre lei decide comunque di restare in studio, Cristina alla fine va via. Confuso, Steri chiede a Maria De Filippi di aiutarlo a decidere se rincorrerla oppure no. Innanzitutto, la conduttrice ci tiene a precisare che crede alle buone intenzioni del tronista. Detto ciò, si espone su Cristina, consigliando tra le righe a Steri di non correrle dietro:

“Capisco, però, abbiamo anche insistito 40 minuti! Gliel’hai detto che non vuoi vederla andare via. Se ci tiene, torna!”

Così alla fine Gianmarco decide di restarsene in studio e ballare con Francesca. Il gesto di Maria sembra anticipare che la scelta non sarà Cristina. Il tronista oggi dichiara che finalmente ha delle preferenze. Se, però, la conduttrice gli consiglia di lasciare andare la Ferrara dopo quanto accaduto e di aspettare la sua reazione potrebbe significare che la sua scelta sarà un’altra e che dunque la sua presenza non sarebbe essenziale. C’è anche da considerare che Maria è brava a non far capire come stanno le cose e spesso riesce a disorientare i fan sulle scelte, regalando l’effetto a sorpresa.

Va detto che Francesca, nelle registrazioni successive, lascia la trasmissione definitivamente e che Nadia risulta essere al centro delle attenzioni del tronista.

Uomini e Donne: Maria interviene su Isabella, nel caso di Diego

Si accendono le tensioni con Isabella seduta al centro studio. Anche in questa circostanza De Filippi decide di esporsi. Isabella è ancora sconvolta dal fatto che Diego abbia detto in studio, nella registrazione precedente, che hanno passato la notte insieme. Tina Cipollari e Gianni Sperti si scagliano contro la dama, accusandola di aver trovato la scusa per chiudere la conoscenza. Intanto, Diego dichiara di non sentire di aver sbagliato, in quanto è certo che Isabella gli avrebbe dimostrato di essere d’accordo nel dirlo in studio.

Invece, la dama dichiara di avergli detto esattamente il contrario. “Con me hai chiuso”, tuona Isabella. Tra gli applausi, Diego afferma: “Sono io che chiudo con te”. A detta di molti presenti in studio, il cavaliere non le avrebbe mancato di rispetto, in quanto ha dato la notizia della loro notte trascorsa insieme in modo dolce e non volgare. Maria, però, ci tiene a placare l’ira di Tina, esponendosi per Isabella:

“Tina questo non è vero. Se lei parla con me e mi dice che non vuole che parli della nostra intimità ok. Probabilmente non si sono capiti, non penso che Diego sia cattivo. Lei non voleva nasconderlo a vita, ma voleva vedere come andavano le cose”

Isabella va via piangendo e poi torna per sedersi al centro studio. Gloria Nicoletti e Cristina difendono Diego, il quale appare sconvolto per ciò che sta accadendo. Isabella tira fuori altri dettagli che le stanno scomodi, ovvero il fatto che lui trascorra del tempo con i figli insieme all’ex moglie. Maria tenta di riportare l’ordine in studio, facendo sapere che ora la dama sta vedendo un altro uomo già, Flavio.