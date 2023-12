Uomini e Donne, De Filippi schietta. Alessio e Claudia smontati

La puntata di Uomini e Donne inizia con Alessandro Vicinanza, Roberta Di Padua e Cristina Tenuta. Maria De Filippi informa i presenti che i primi due si sono visti e si sono trovati benissimo insieme. Quando lui l’ha invitata ad andare in una Spa, Roberta però ha rifiutato l’invito. Questo perché ha saputo che Alessandro ha chiesto il numero a Cristina, colei a cui è interessato da quando è tornato nel parterre e di cui non voleva fare il nome pubblicamente. Di Padua non se l’è sentita di viversi momenti di intimità in una Spa con lui sapendo ciò.

Maria manda così in onda un filmato che ritrae il momento in cui Vicinanza ha fatto arrivare nei giorni scorsi una sorpresa a Cristina in camerino, con tanto di palloncini colorati. La dama, però, ha declinato l’invito di uscire a cena con lui. Questo perché non vuole fare un torto a Roberta, ritenendo che la loro conoscenza sia ormai abbastanza avanti. A questo punto, Di Padua si rivolge a Cristina, a cui chiede di fare ciò che si sente facendole un discorso:

“Ti dico che io non do del prezzemolo a nessuno. Se lo fai per me Cri non c’è problema. Lo sai che ti stimo e che ti reputo una bellissima donna. Io me la prendo con chi mi sta di fronte e non chi mi sta a fianco. Ci sarebbe una competizione intelligente”

Cristina ammette oggi in studio di non aver accettato, non solo perché vede la loro conoscenza abbastanza avanti, ma anche perché non si sente poi così attratta da Alessandro. A un certo punto, quando alla fine Tenuta accetta di ballare con lui, Roberta torna a sedere al suo posto. Interviene Barbara De Santi, la quale fa notare ad Alessandro che Cristina ha precisato di non sentirsi comunque attratta da lui e che difficilmente lei riesce a cambiare idea. Per questo, la dama si chiede il motivo per cui Vicinanza dovrebbe rinunciare a Roberta per Cristina.

Il discorso, però, non regge per Maria a UeD: “Ok, Barbara, però penso che sia un diritto di Roberta essere una scelta e non un ripiego”. Il suo pensiero non fa una piega, in quanto non sarebbe giusto vedere Alessandro conoscere solo Roberta perché Cristina non vuole frequentarlo. Tenuta, intanto, precisa che prenderebbe un caffè, ma non si sente attratta così tanto da lui. Gianni Sperti appoggia il pensiero di Cristina: “Lo fa per rispetto a un’altra donna, sapendo che Roberta può soffrire”.

Uomini e Donne: Alessio e Claudia sempre più imbarazzanti

Sempre più imbarazzanti Alessio Pili Stella e Claudia Lenti, che per l’ennesima volta tornano al centro studio. Il pubblico è furioso, in quanto giorno fa Marco Antonio ed Emanuela sono stati “costretti” a lasciare il programma, mentre questi due Over continuano a mandare avanti i loro percorsi, insieme. Persino Maria De Filippi si era espressa negativamente su questa coppia, ma niente è cambiato. A un certo punto, interviene Vincenzo, con cui Claudia aveva avviato una conoscenza. Il cavaliere è furioso, in quanto lei è sparita improvvisamente e per questo si è sentito usato.

“Evidentemente non mi piacevi. Ora non voglio parlare con te”, afferma duramente Claudia, voltandosi subito verso Alessio. Un modo di fare che viene criticato sui social, visto che appare presuntuosa e altezzosa. Vincenzo non ci sta e in studio la smonta conquistando il pubblico: “Ma chi sei le regina? Usi gli altri uomini per far ingelosire lui? Ci vuole rispetto, bastava che me lo dicevi”. Lei continua a rispondere a cavaliere in modo altezzoso e menefreghista. La situazione si complica quando interviene Manuela, la quale invece aveva iniziato una conoscenza con Alessio.

Pare che il cavaliere si sia comportato come Claudia con Vincenzo. “Siete ridicoli tutti e due”, tuona Manuela. Grandi applausi per la dama da parte dei telespettatori, che si sentono presi in giro da Alessio e Claudia. Tra loro non c’è nessuna evoluzione, ma sempre i soliti litigi, mentre aprono e chiudono conoscenze, stando al centro studio ogni volta a scontrarsi in modo imbarazzante. Viene il dubbio al pubblico che stiano facendo tutto questo per stare ancora nel programma.

Gianni, però, non ci sta e riporta il pensiero della maggior parte dei telespettatori: “Si creano queste cose e si capisce niente. Ci avete stancato!”. Troppa confusione quella che ogni volta creano Alessio e Claudia, che non piace proprio al pubblico. Il tutto si conclude con lei che urlando torna a sedere al suo posto e una donna che scende in studio per conoscere lui.