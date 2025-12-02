Uomini e Donne, De Filippi perde le staffe con Marco: “Ma guarda sto scemo”

Maria De Filippi si scalda nella nuova puntata di Uomini e Donne, con Marco Veneselli. Il corteggiatore fa arrabbiare la conduttrice, che gli dà dello scemo più e più volte. Ciò accade dopo il confronto tra Sara Gaudenzi e Marco al centro studio. I due rivedono la loro esterna e poi la commentano. Durante questa uscita, il corteggiatore ha ammesso di non riuscire ad abbracciarla, in quanto avendola vista baciarsi con Jakub ha difficoltà a fare dei passi in avanti verso di lei.

Ma come gli ha fatto notare Ciro Solimeno, lui dovrebbe cercare di fare dei passi verso la tronista, in quanto si trova alla sua corte. Eppure Marco non riesce proprio a lasciarsi andare e questo porta entrambi e tenere alto un muro. La situazione si complica ulteriormente così. Maria, però, gli fa presente che probabilmente questo programma non fa per lui, visto che non riesce a inserirsi nelle dinamiche, con la presenza degli altri corteggiatori.

“Sei uno dei ragazzi più strani che ho visto qui dentro”, ammette De Filippi. Lui conferma di essere una persona particolare e, allo stesso tempo, dichiara di voler sfruttare questa esperienza per migliorare il suo carattere. Questa sua affermazione non piace a Sara, la quale avrebbe preferito sentirsi dire altro, ovviamente. E, in effetti, le anticipazioni di Uomini e Donne della registrazione di ieri segnalano che i due si ritrovano a litigare nuovamente per questo motivo nelle prossime puntate.

La Gaudenzi si aspetta di sentirsi dire da Marco che è lì nel programma soprattutto perché gli piace lei e non per un percorso personale. Intanto, nella puntata che va in onda oggi, dopo aver visto Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza come ospiti, De Filippi dà il tempo ai presenti per ballare. Fuori dallo studio, però, nota un dettaglio: Marco non si è alzato per avere un riavvicinamento con Sara, che dovrebbe corteggiare, in quanto suo corteggiatore.

“Perché non sei andato da lei? Perché sei scemo! Ti devi alzare, invece di stare a guardare! Ah è vietato alzarsi?! Dico, lo guardavo da fuori e la fissava. Ma guarda sto scemo che non si alza”

Sono tanti i telespettatori che tifano per la nascita di questa love story. Infatti, Sara e Marco insieme, inizialmente, hanno generato tanto interesse nel pubblico che segue il programma. Probabilmente anche Maria ha notato che tra loro potrebbe nascere una relazione importante e intensa. Ma se Marco continuerà a comportarsi così di sicuro porterà la Gaudenzi solo ad allontanarsi. Bisognerà capire se riuscirà a fare dei passi in avanti verso di lei, nonostante la presenza di altri corteggiatori. Nel frattempo, la conduttrice appare davvero infastidita dal suo compor