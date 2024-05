Uomini e Donne: De Filippi inganna e crea il mistero, poi la verità

Nel corso della puntata di Uomini e Donne in onda il 15 maggio 2024, al centro studio siede Mario Verona, il quale dichiara di voler chiudere la conoscenza con Ilenia. Più volte interviene Maria De Filippi, che genera confusione e un piccolo mistero in studio. Andando con ordine, il cavaliere ritiene che da parte della dama non abbia avuto delle dimostrazioni. Ilenia va su tutte le furie e spiega, invece, di aver tolto del tempo ai suoi figli per stare con lui. La dama chiede furiosa di dare valore a ciò che fa. Dopo averla accusata, è normale che Ilenia si difenda dicendo ciò che invece ha fatto.

Mario, al contrario, crede che lei gli stia rinfacciando le cose. Maria De Filippi oggi a Uomini e Donne non è affatto d’accordo con Verona: “Quando non esce a cena con te è perché non si sente considerata”. Non solo, la conduttrice è perplessa vedendo Mario così acceso in questa discussione, tanto che gli chiede se a questo punto è davvero convinto di voler chiudere. De Filippi interviene di nuovo: “Siccome tu le dici che non ha fatto niente per te, lei allora ti spiega ed elenca”. Ma niente da fare, Mario ribadisce che lei gli starebbe solo rinfacciando tutto.

“Tu non vali niente come uomo”, afferma Ilenia. Intanto, Mario si dice convinto del fatto che Milena invece sia una persona più vera e sincera. De Filippi non se ne resta in silenzio, con il dubbio che a Mario interessi ancora Ilenia: “E se lei stasera esce con Giovanni ti va bene?” Lui si dichiara tranquillo, mentre Tina Cipollari, Gianni Sperti e altri presenti in studio (compresa la stessa Ilenia) cercano questo Giovanni nel parterre dei cavalieri. Ma nessuno porta questo nome.

A questo punto, Maria toglie ogni dubbio: “Non c’è Giovanni eh! Il mio cane si chiama Giovanni ed è il primo nome che mi è venuto in mente”. De Filippi ha detto il primo nome che le è venuto in mente per mettere solo alla prova Mario su Ilenia.

A generare altre critiche ci pensa Fabio B., il quale inaspettatamente al centro studio chiude con Sabrina, la quale scoppia a piangere. Il cavaliere dichiara di voler trovare una dama con una marcia in più. Alessia subito lo attacca, trovando la sua uscita infelice. “L’altra volta ti sei avvicinato dicendo di aver fatto il modello per la Roma, ma chi se ne frega”, tuona la dama.

Sabrina crede che Fabio avrebbe dovuto fargliele capire prima le sue intenzioni e gli ricorda che fino al giorno prima si sono baciati. Il cavaliere si difende spiegando di essersi fermato con lei, perché non vuole fare del male a nessuno.

Nel frattempo, Daniele Paudice a UeD ribadisce di non avere ancora una preferenza. La scelta del tronista è stata registrata solo qualche settimana dopo la puntata che sta andando in onda oggi. Andrà in onda durante il finale di questa edizione e le anticipazioni svelano, intanto, con chi Daniele ha lasciato il programma.