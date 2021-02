Uomini e Donne, De Filippi inedita su chi cerca visibilità: “Non sono scema”

Si apre un nuovo caso in studio oggi a Uomini e Donne, a causa di una segnalazione su Roberto Lombardo. Maria De Filippi fa sapere che una ragazza ha inviato un messaggio particolare alla redazione, che riguarda appunto il cavaliere catanese. Scendendo nel dettaglio, questa persona rivela al programma di aver beccato, una domenica mattina, Roberto nel bar insieme a una donna. Ciò che stupisce è che la ragazza parla di baci ed effusioni. La padrona di casa legge in studio il messaggio, mentre il cavaliere racconta come sta proseguendo la sua conoscenza con Patrizia. Dopo di che, annuncia che la ragazza è dietro le quinte ed è disposta a incontrare Gianni Sperti per raccontargli quanto visto. La giovane, però, non ha accettato alcun tipo di confronto di fronte alle telecamere e con lo stesso Roberto.

Il pubblico a casa, secondo quanto si legge sui social, non crede assolutamente alle giustificazioni del cavaliere. Inizialmente quest’ultimo dichiara che domenica mattina non è uscito di casa. Ma poi, mentre tenta di spiegarsi, ammette di essersi recato in questo bar di Catania per prendere i cornetti. Detto ciò, smentisce la segnalazione e continua a negare di aver avuto questo incontro. Roberto tenta di far capire ai presenti che, qualora fosse stato vero, non si sarebbe mai incontrato con una donna in un bar frequentatissimo. Infatti, il locale descritto dalla ragazza pare essere molto conosciuto a Catania.

Gianni rientra in studio, dopo aver parlato con la giovane dietro le quinte. Questa persona gli avrebbe raccontato le stesse identiche cose che ha scritto nel messaggio inviato alla redazione. Nel frattempo, la De Filippi riflette su quanto accaduto e anche sulle cose rivelate da Patrizia. In particolare, la conduttrice si dice consapevole del fatto che chi fa parte del programma tenda ad avere degli interessi di visibilità.

“Non penso che vengano qui per la mia faccia. Ognuno viene per motivi suoi personali. Sono consapevole che potrebbero trovare l’amore fuori. Non è che sono scema”

Per la prima volta, Maria si esprime così apertamente sulla questione. Ormai da anni giungono importanti segnalazioni sui vari partecipanti. Nel caso di Roberto la persona che segnala si fa avanti con nome e cognome, pertanto viene ascoltata dalla redazione. Ovviamente la padrona di casa sa che chi prende parte alla trasmissione lo fa anche per ottenere visibilità, per motivi diversi. Nonostante ciò, lei e la redazione si aspettano sincerità dai partecipanti, che comunque dovrebbero avere come primo obbiettivo quello di trovare l’amore nel programma.

Maria ha sempre dato delle seconde possibilità ai partecipanti, in quanto spesso non ci sono prove. La padrona di casa è convinta che prima o poi la verità esca fuori. Solo la scorsa settimana, il pubblico l’ha vista mettere in atto un piano per smascherare Maurizio!