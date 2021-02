Uomini e Donne, Davide e Chiara: prima notte insieme, intanto Beatrice…

Davide Donadei e Chiara Rabbi dopo Uomini e Donne iniziano già a pensare a un futuro insieme. In una prima intervista di coppia sul Magazine del programma ammettono che tra loro è nato è un rapporto davvero speciale. Per il 25enne è stata una scelta abbastanza sofferta, in quanto fortemente indeciso tra Chiara e Beatrice Buonocore. Alla fine ha parlato il suo cuore e ora si ritrova a vivere una nuova realtà. Entrambi confessano che sta procedendo tutto molto bene, tanto che non si sono quasi mai staccati dal momento della scelta. Quando si sono spenti i riflettori, Chiara ha capito che Davide è davvero la persona giusta per lei. Senza microfoni e lontani dalle telecamere, si sono subito concentrati sul futuro insieme.

La Rabbi ci tiene a precisare che “oltre alla chimica, c’è tanta intesa mentale e un sentimento fortissimo”. L’ormai ex tronista confessa di aver selezionato le canzoni per entrambe la scelta, ma quando in puntata ha visto Chiara scendere le scale ha superato tutte le sue paure. Davide ha avuto poi modo di scoprire, dopo la scelta, che la Rabbi è una persona dolcissima, che si prende cura di lui con coccole e carezze. Il fatto che ha sorpreso Chiara è che si sta rendendo conto di quanto siano uguali. Non si aspettava che lui fosse così dolce e premuroso e precisa: “Anche un po’ presuntuoso”.

Ora Davide vuole parlare d’amore e, intanto, Chiara ammette di essersi accorta in questi giorni di essere davvero innamorata. Ma come hanno trascorso la prima notte insieme? A raccontarlo è la Rabbi, la quale rivela che entrambi avevano voglia di trovare la loro intimità dopo mesi trascorsi sotto le telecamere. Hanno comunque passato due ore abbracciati a parlare e a guardarsi: “Nonostante la nostra età e la voglia di fare l’amore, sentivamo il bisogno di capire tanto l’uno dell’altra”. Come si è compreso dalle foto e dai video che hanno pubblicato nella giornata di ieri, Davide ha già fatto la conoscenza della famiglia di Chiara.

In casa sua si è sentito accolto come un figlio e a breve farà conoscere alla Rabbi i suoi cari. Per quanto riguarda la distanza – lui vive a Parabita, lei a Sacrofano – confessano di non volerla subire. Infatti, si muoveranno insieme. Hanno tanto idee da realizzare, ma non hanno alcuna intenzione di separarsi. Pertanto, continueranno a vivere insieme a casa delle loro famiglie. La neo coppia vuole far nascere qualcosa di importante e pensano già a creare una famiglia insieme!

Intanto, Davide fa presente che a Beatrice non mancava nulla, ma il suo cuore l’ha portato da un’altra parte. Come ha dichiarato durante la scelta, non ha mai mentito alla Buonocore, la quale dimostra di essere ancora delusa. Nella sua prima intervista sul Magazine dopo la fine del suo percorso nel programma, Beatrice afferma: “Tutto ciò che abbiamo vissuto è andato distrutto”. Non solo, fa sapere di aver portato il quadro che la ritrae insieme a Davide in cantina, con l’aiuto di una sua amica. Ammette di aver capito che non sarebbe stata la scelta quando è entrata in studio per vedere i loro momenti più belli.

Ora per l’ex corteggiatrice Donadei resta una delle tante delusioni che ha ricevuto nella sua vita. Pensa che avrebbe potuto chiudere prima il suo percorso, sapendo quello che lei provava. E per quanto riguarda il loro ultimo abbraccio: “Mi sentivo come un robot, spenta”.