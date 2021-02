Davide Donadei e Chiara Rabbi lasciano insieme Uomini e Donne, con una scelta che sembra non aver emozionato tutti. C’è da considerare che la maggior parte dei telespettatori potrebbero non essere poi così obbiettivi in questo momento. Come ha fatto notare lo stesso tronista, Beatrice Buonocore sarebbe stata la scelta che avrebbe sicuramente ricevuto approvazione dal pubblico. Non solo, Davide non ha nascosto che da fuori ha ricevuto tanta pressione. Non sta parlando solo del pubblico, schieratosi sin da subito con Beatrice, ma anche: “I miei amici, la gente a cui voglio bene“. Dunque, sembra proprio che anche le persone vicine a lui si fossero ormai affezionate alla Buonocore.

Davide, però, ha preferito seguire ciò che il suo cuore gli chiedeva di fare, promettendo a se stesso “di non fare il pagliaccio” o scelte televisive. Ma a detta di molti, avrebbe emozionato e commosso di più il momento in cui Donadei ha fatto sapere a Beatrice che non è la sua scelta. La reazione del pubblico non è stata di certo inaspettata. Chiara è stata duramente attaccata durante il suo percorso, attraverso i social. Lei stessa ha ricordato ciò nel momento in cui ha ringraziato Beatrice per averla sempre difesa dagli attacchi.

Il tronista ha comunque dimostrato di tenerci molto alla Buonocore. Ha versato non poche lacrime quando si è ritrovato a salutarla. Una situazione abbastanza difficile per il pugliese, visto che aveva costruito un importante rapporto anche con Beatrice. Ed ecco che su Twitter gli utenti non hanno risparmiato Davide: “La dichiarazione d’amore più noiosa di sempre” e ancora “Mi ha emozionato più la non scelta che la scelta”. Ovviamente va precisato che non sono mancati i commenti positivi su Chiara, che sui social ha comunque conquistato una parte di pubblico.

Intanto, in studio Sophie Codegoni e Gianluca De Matteis – presente come ospite a sorpresa – non sono riusciti a trattenere la commozione. E prima ancora, a emozionare ci hanno pensato Beatrice e Chiara. Le due ormai ex corteggiatrici si sono ringraziate a vicenda e Gianni Sperti ha fatto notare che questo non era mai successo prima: “Bell’esempio di solidarietà femminile, è raro”. Infine, non è passato inosservato il commento di Maria De Filippi, che ha confessato di non avere mai avuto dubbi su Donadei.

Ora il pubblico attende di assistere alla scelta di Sophie Codegoni, registrata ieri.