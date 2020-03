Uomini e Donne, Daniele e Giulia di nuovo insieme? Like famiglia inatteso

Daniele Schiavon e Giulia Quattrociocche rottura, strani movimenti sui social

Daniele Schiavon e Giulia Quattrociocche si sono lasciati da un po’ e in molti hanno reagito con stupore alla notizia, tra l’altro non una voce di corridoio, visto che a confermarlo è stato proprio lui. Non sappiamo esattamente cosa sia successo dopo Uomini e Donne ma è certo che alla base del litigio tra i due vi sia una mancanza di fiducia che ha portato il rapporto a rovinarsi e i bei tempi a divenire soltanto un lontano ricordo; qualcuno ipotizza che sia tutto dipeso dall’eccessiva gelosia di Giulia, qualcun altro azzarda altre motivazioni ma – lo ripetiamo – in merito non ci sono dichiarazioni ufficiali, quindi finora tutto è avvolto nel mistero. Non è detto comunque che la situazione sia destinata a rimanere questa.

Uomini e Donne, Daniele riparte da sé stesso: “Tutto ciò di cui ho bisogno è già dentro di me”

L’ultimo post pubblicato da Daniele infatti lascia pensare che il ragazzo non abbia dimenticato totalmente Giulia: “Tutto ciò di cui ho bisogno è già dentro di me…”, queste le sue parole che – permettetecelo – non sono quelle di una persona che non è più interessata alla relazione appena conclusa. Sembra più che altro un messaggio per farsi forza e dirsi che bisogna bastarsi, come a volersi incoraggiare dopo un periodo difficile. Che Daniele non abbia dimenticato la Quattrociocche è testimoniato, del resto, dalle parole che lui ha usato quando ha parlato della rottura: “Quando sbrocco – leggete con attenzione – pur di non dar ragione posso pure non sentirla ma se la rivedo posso provare emozioni ma ora non è il momento […] Io credo di aver ragione, lei crede di aver ragione e nessuno rincorre l’altro”. Si tratta dunque semplicemente di orgoglio e in casi come questi basta davvero poco, anche che uno dei due faccia un primo passo, perché si riaccenda il sentimento.

UeD, Daniele e Giulia tornano insieme? L’appoggio arriva dalla famiglia

A dare manforte alla nostra supposizione, cioè al fatto che Giulia e Daniele torneranno assieme, c’è un like che pesa parecchio: una ragazza ha commentato la foto postata da Schiavon con un prevedibile “Devi far pace con Giulia, punto” e il “mi piace” l’ha messo proprio il fratello di Daniele, Alessandro, con cui l’ex corteggiatore ha un rapporto molto forte. I like a un ritorno di fiamma vengono insomma direttamente da un membro della famiglia, e se non è un motivo per far pace questo quale potrebbe esserlo? Staremo a vedere a questo punto cosa succederà! Se ne sapremo di più vi aggiorneremo.