Uomini e Donne, Daniele addio trono: c’entra la Nasoni? Parla Angelica

Uomini e Donne: Daniele Dal Moro non ha scelto, ora parla l’ex corteggiatrice Angelica Di Lagno

Daniele Dal Moro ha abbandonato il suo percorso a Uomini e Donne, decidendo così di non scegliere. Nella sua decisione c’entra Martina Nasoni? A parlare oggi ci pensa Angelica Di Lagno, in un’intervista su Isa e Chia. L’ex corteggiatrice sembrava aver fatto breccia nel cuore di Daniele, il quale però ha preferito fare un passo indietro. Il Coronavirus ha, inevitabilmente, interrotto la loro breve conoscenza. Pare che Dal Moro non sia riuscito a trovare ciò che cercava nel programma, soprattutto perché il suo percorso è durato molto poco, proprio a causa della pandemia. Nonostante ciò, Angelica si aspettava comunque di ricevere almeno un messaggio da parte di Daniele. Sperava che lui avrebbe trovato un modo per continuare la loro conoscenza, ma così non è stato. La Di Lagno, nel frattempo, ha continuato a sentire la redazione, a cui poneva diverse domande. Non è stato possibile, però, per lei mettersi in contatto con Dal Moro. Come ha scoperto che Daniele non avrebbe fatto la sua scelta? Attraverso Instagram!

Si aspettava di ricevere un segnale dall’ormai ex tronista, proprio sui social, quando il suo profilo è stato riattivato. Ma nulla, da parte dell’ex gieffino non è arrivato alcun messaggio. “Io l’ho trovata proprio una mancanza di rispetto. Non pretendevo di essere la scelta, c’era un interesse, stavamo bene. Sicuramente fare una scelta era pure difficile, ma anche per me, però poteva essere l’inizio di una conoscenza lontano dalle telecamere”, confessa Angelica. Intanto, sono diversi gli utenti che hanno chiesto proprio a lei se avesse novità sul presunto riavvicinamento tra Daniele e Martina Nasoni. I fan hanno notato qualche dettaglio social che li ha portati a pensare che si fossero nuovamente riavvicinati. Proprio per tale motivo, Angelica ha poi scelto di condividere la sua opinione su Instagram, taggando i due diretti interessati.

Uomini e Donne, riavvicinamento tra Daniele Dal Moro e Martina Nasoni? Parla Angelica Di Lagno

Nessuna risposta da parte di Daniele e Martina, dopo il gesto compiuto da Angelica. Nel frattempo, l’ex corteggiatrice si è posta diverse domande al riguardo. Non sa se Dal Moro abbia accettato il trono per fare una ripicca proprio alla Nasoni, ma il fatto che abbia ricominciato a seguirla su Instagram la lascia perplessa. Nonostante tutto, Angelica non pensa che Daniele e Martina siano tornati insieme. L’ex corteggiatrice, però, non può non pensare, ad oggi, che Dal Moro potrebbe non aver mai smesso di pensare alla Nasoni!