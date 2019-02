Uomini e Donne, critiche a Roberta del Trono Over: la risposta di lei

Uomini e Donne Trono Over, Roberta Di Padua criticata sui social: la dama risponde a tono e si difende

Roberta Di Padua è riuscita a far parlare spesso di sé a Uomini e Donne. Le sue frequentazioni (spesso interrotte in malo modo) e le liti con le altre donne del parterre femminile l’hanno molte volte esposta, fino a farla diventare un bersaglio facile per gli haters sui social. La dama del Trono Over, tuttavia, ha sempre saputo tener testa alle critiche, difendendosi e rispondendo a tono alle persone che l’hanno più volte attaccata. Lo stesso è successo poche ore fa sui Instagram quando, a seguito di una foto postata da Roberta, un utente ha lasciato un commento davvero poco carino nei suoi confronti. “Dovresti perdere qualche chiletto” ha scritto una donna sotto l’ultimo post pubblicato dalla protagonista del Trono Over. “Quando Riccardo ti lascerà diventerai anche tu pelle e ossa” ha poi aggiunto la stessa.

La replica di Roberta? Non è tardata ad arrivare. “Preferisco le curve” ha scritto la dama sul suo profilo “Ragazze mangiate! Non facciamo passare messaggi sbagliati. Ci sono ragazzine che per dimagrire diventano anoressiche. I commenti stupidi fuori dalla mia bacheca!” ha scritto di risposta alla sua follower Roberta. Beh, che dire, la donna ha dimostrato ancora una volta di non lasciarsi intimidire e di avere un carattere tosto, capace di tenere testa ai peggiori haters.

Riccardo Guarnieri, dopo aver chiuso la sua relazione con Ida Platano, a Uomini e Donne ha scelto di frequentare Roberta di Padua. I due, pur essendo molto attratti l’uno dall’altra, hanno deciso di andarci piano e di prendersi del tempo per capire. Incomprensioni e discussioni hanno un po’ minato il loro rapporto e, in tutto ciò, anche il ritorno al Trono Over di Ida ha reso le cose più difficili.