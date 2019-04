Uomini e Donne, critiche a Ivan Gonzalez dopo la puntata: Sonia risponde

Uomini e Donne, i fan del programma insorgono contro Ivan Gonzalez dopo la puntata: Sonia replica alle accuse

L’intervento di Ivan Gonzalez a Uomini e Donne è stato molto apprezzato ieri dai fan della trasmissione. Tra questi, però, ve ne sono stati alcuni che hanno avuto qualcosa da ridire in merito alla sua partecipazione. Qualcuno, almeno stando a quanto rivelato dalla fidanzata dello spagnolo sui social, avrebbe criticato l’ex tronista per il comportamento avuto in puntata nei confronti di Natalia, scrivendo poi a Sonia di essere stata solo una “scelta di ripiego”. A questa gente, allora, l’ex corteggiatrice del Trono Classico ha pensato bene di rispondere, mettendo a tacere ogni polemica e affermando di essere sicura del sentimento che oggi la lega a Ivan.

“A tutti quelli che ancora continuano a commentare l’atteggiamento di Ivan in puntata, nei miei confronti, scrivendo ancora che sono un ripiego, rispondo: state senza pensier!”, ha replicato Sonia sui social. Con una stories su Instagram, dunque, la ragazza ha cercato di mettere un freno alle male lingue. Lei e Ivan, in fondo, sono inseparabili da quando hanno lasciato Uomini e Donne insieme. Per questo motivo, oggi, l’ex corteggiatrice non si lascia intimorire dalle critiche e le insinuazioni di chi non li conosce e, obiettivamente, non ha mai vissuto con loro un giorno.

Uomini e Donne, Ivan Gonzalez contro Natalia: è scontro al Trono Classico

Ieri, durante la puntata del Trono Classico di Uomini e Donne, abbiamo visto Ivan Gonzalez scontrarsi pesantemente con Natalia (sua ex corteggiatrice rimasta in trasmissione per Andrea Zelletta, l’altro tronista). I due hanno litigato pesantemente, lanciandosi accuse reciproche e frecciatine al veleno. Il batti becco è diventato così acceso che, ad un certo punto, Sonia ha pensato bene di prendere la parola e intervenire, chiedendo a Ivan di non dare più corda a Natalia e di farsi i fatti propri.