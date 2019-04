Trono Classico, Ivan: scontro al veleno con Natalia, Sonia interviene

Trono Classico, acceso scontro tra Ivan Gonzalez e Natalia Paragoni: “Qualche altro tronista arriverà”

Scontro al veleno tra Ivan Gonzalez e Natalia Paragoni nello studio di Uomini e Donne. Nel corso della puntata del Trono Classico in onda il 4 aprile, l’ex tronista torna insieme a Sonia Pattarini per commentare quanto accade. Andrea Zelletta non è proprio così felice di vedere in studio il suo collega, ma insieme regalano al pubblico momenti simpatici. Infatti, i telespettatori vorrebbero vedere spesso Ivan nel programma a commentare il percorso di Andrea, con cui c’è stata sempre una certa rivalità. Il motivo? Natalia. La Paragoni, ricordiamo, corteggiava Ivan, ma quando è arrivato Zelletta ha subito mostrato un forte intesse verso quest’ultimo. All’interno della Villa, lo spagnolo ha scelto di lasciarla andare, consapevole della forte attrazione che c’è tra i due. Ora in studio proprio tra Ivan e Natalia avviene un battibecco inaspettato. A iniziare lo scontro è proprio la corteggiatrice, che trova fuori luogo il commento dell’ex tronista. Scendendo nel dettaglio, il Gonzalez ammette di trovare Andrea uguale con tutte le sue corteggiatrici.

A questo punto, Natalia si scaglia contro lo spagnolo: “Ivan stattene zitto, che tu non è che facevi diversamente”. Di fronte a questa accusa, Ivan non riesce a trattenersi e ovviamente risponde a tono. “Con te non c’è problema, perché qualche altro tronista arriverà, questa cosa l’ho capita subito”, dichiara l’ex tronista a voce alta. Da qui inizia una vera e propria discussione tra i due. In realtà, il pubblico trova forzato il commento fatto da Natalia nei confronti di Ivan. Infatti, quest’ultimo stava appunto difendendo le corteggiatrici, tra cui anche lei, criticando il modo di fare di Andrea. Nonostante ciò, secondo i telespettatori, la Paragoni avrebbe comunque trovato da ridire su quanto detto dall’ex tronista. Quest’ultimo non le manda di certo a dire, tanto che la sua risposta appare abbastanza chiara a tutti.

Trono Classico, battibecco al veleno tra Ivan e Natalia: il gesto di Sonia

Arrabbiata con Andrea, Natalia lascia lo studio e va a sedersi dietro le quinte. “Ciao Natalia, ci vediamo prossima settimana”, ironizza intanto lo spagnolo. Parte così a distanza un altro scontro tra i due, in cui interviene Sonia. Quest’ultima chiede al fidanzato di finirla, ma non riesce comunque a fermarlo. L’ex tronista chiede, riferendosi a Natalia: “Questa poverina da dove è uscita?” La sua domanda riceve, anche questa volta, il consenso del pubblico, che applaude divertito. Sembra proprio che, nonostante si siano separati pacificamente, tra Natalia e Ivan non corra buon sangue.