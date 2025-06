Uomini e Donne, Cristina si rifiuta di baciare Gianmarco: “Rottura”

Tra Gianmarco Steri e Cristina Ferrara le cose non starebbero funzionando, c’è chi addirittura sussurra che la frequentazione sarebbe giunta già al capolinea dopo quel che sarebbe accaduto nelle scorse ore. I due hanno iniziato a fare coppia dopo essersi conosciuti negli studi di Uomini e Donne. Una volta fuori dal programma non avrebbero però ingranato. Secondo quanto riportato dall’esperta di gossip Deianira Marzano, i due si sarebbero visti qualche sera fa, ma per poco. Steri “se ne sarebbe andato” per partecipare ad un evento. Ma il punto è un altro: la love story non sarebbe decollata.

“Aria di maretta: la relazione potrebbe essere arrivata a un punto di rottura”, scrive Marzano. Poche ore prima Ferrara, conversando con i fan che le domandavano se facesse ancora coppia con Gianmarco, aveva sbottato, dicendosi stufa di dover rispondere a quel genere di domanda. Ma ci sarebbe dell’altro. Sempre Deianira Marzano ha raccolto una testimonianza di una ragazza che ha sostenuto di aver visto Cristina e Gianmarco in un ristorante di Salerno. E che cosa è successo nel locale campano? Si sarebbero a malapena rivolti la parola. Lei avrebbe persino negato un bacio all’ex tronista.

Lorenzo Pugnaloni durissimo su Gianmarco Steri e Cristina Ferrara

A parlare dell coppia è stato anche Lorenzo Pugnaloni, giornalista esperto di dinamiche orbitanti attorno al dating show di Maria De Filippi. Lo scrittore ha sempre manifestato scetticismo su Steri e Ferrara. In una storia Instagram è tornato ad attaccarli, affermando di non aver mai visto in nessuno una “sete di business così”. Secondo Pugnaloni, Cristina “ha paura di rompere la bolla di cristallo perché altrimenti diventerebbe “Cristina chi?””. Il giornalista ha concluso dicendo di non aver mai visto in tutta la storia di UeD una coppia tanto “fredda e disinteressata”. Per Pugnaloni l’ex tronista e l’ex corteggiatrice non hanno alcun futuro.

Dunque? Ufficialmente Gianmarco e Cristina stanno ancora insieme. I due non hanno cioè confermato le voci relative a una loro rottura né hanno mai parlato di crisi in corso. Chi ha seguito il loro percorso a Uomini e Donne e dopo la scelta è però pronto a scommettere che i due piccioncini si lasceranno a breve. Molti anche coloro che sono d’accordo con quanto esternato da Pugnaloni, vale a dire che pensano che la coppia è tenuta in piedi solo per questioni di visibilità.