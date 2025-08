Uomini e Donne, “Cristina e Gianmarco in rottura: hotel e solitudini”

Nuove voci di rottura su Gianmarco Steri e Cristina Ferrara, coppia sbocciata sul finale di stagione dell’ultima edizione di Uomini e Donne. Da quando i due hanno iniziato a stare assieme lontani dall’occhio delle telecamere non hanno mai convinto fino in fondo fan e alcuni esperti di retroscena del popolare dating show condotto da Maria De Filippi. Tra le voci più critiche quella del giornalista Lorenzo Pugnaloni che, nelle scorse ore, nella sua newsletter ha scritto di essere entrato in contatto con una fonte ‘certa’ che lavora in un hotel di Salerno. E chi starebbe alloggiando in quell’albergo in questi giorni? L’ex tronista Steri. Al suo fianco non ci sarebbe traccia di Cristina. Inoltre è anche stato notato che i due non si supporterebbero più via social come nelle prime fasi della frequentazione.

A caldeggiare l’indiscrezione relativa a una presunta rottura è anche Deianira Marzano. L’esperta di gossip campana, tra le sue storie Instagram, ha postato una soffiata simile a quella ricevuta da Pugnaloni. Anzi il contatto di Marzano è stato ancor più tranchant nel parlare della situazione che sarebbe venuta a crearsi tra l’ex tronista e l’ex corteggiatrice. “Ufficiale, sono in rottura”, ha assicurato la gola profonda.

Gianmarco Steri e Cristina Ferrara in silenzio

Per il momento Steri e Ferrara non hanno commentato quanto trapelato sul loro conto. Pugnaloni ha già anticipato che non si stupirebbe se nelle prossime ore i due dovessero immortalarsi innamorati in un post social. Per il giornalista la coppia non è mai stata la quintessenza dell’autenticità. In più occasioni ha scommesso che la love story sarebbe durata poche settimane, lasciando intendere tutto il suo scetticismo sul legame sentimentale.

E Pugnaloni non è il solo a vedere i due piccioncini tutt’altro che affiatati. Molti fan di UeD sono convinti che il rapporto non abbia futuro. Tra l’altro Deianira Marzano ha anche rilanciato la voce che sussurra che Gianmarco Steri potrebbe essere ingaggiato da Mediaset per entrare a far parte del cast del Grande Fratello di Simona Ventura. Il reality show più spiato d’Italia aprirà i battenti a settembre.