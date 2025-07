Gianmarco Steri e Cristina Ferrara, finita? Parla lui, rivelazioni al magazine Chi

Come procede la relazione tra Gianmarco Steri e Cristina Ferrara? L’ex tronista ha scelto a Uomini e Donne la giovane. Il suo percorso nel dating show di Maria De Filippi è stato parecchio chiacchierato. Anche il post programma è stato alquanto discusso. Molti telespettatori affezionati alle dinamiche UeD hanno palesato il proprio scetticismo sul futuro della love story. Inoltre, di recente, diverse persone hanno sostenuto che i due piccioncini non sarebbero per nulla affiatati, parlando addirittura di rapporto vicino al capolinea. A fare chiarezza su come stanno le cose ci ha pensato il diretto interessato che ha concesso un’intervista al magazine Chi.

“Siamo stati in vacanza in Sardegna a giugno, ma adesso partiremo ad agosto per un altro viaggio”, ha rivelato Steri, a proposito dell’estate trascorsa al fianco della fidanzata. Dunque nessuna crisi all’orizzonte. Anzi, Gianmarco ha sostenuto che dopo Uomini e Donne ha passato moltissimo tempo con Cristina, scoprendo nuovi lati positivi di lei. “Siamo stati 24 ore su 24 insieme – ha raccontato -, quindi è come se stessimo insieme da molto più di due mesi. Ho scoperto molti lati di lei che non erano emersi in tv, ha tantissimi pregi, mi ha colpito il fatto che ho scoperto una ragazza molto semplice. Ci piacciono le stesse cose e ci stiamo trovando molto”.

Dalle parole dell’ex tronista emerge un quadretto amorevole, quasi perfetto. Ma Ferrara avrà pur un difetto? “Lei è super precisa e puntuale, io un po’ meno!”. A proposito invece di progetti professionali futuri, Steri, professione barbiere (è titolare di un Barber Shop a Roma in zona Centocelle), ha detto di volersi stabilizzare e che mai abbandonerà il suo lavoro. Anzi ha intenzione di ingrandire la sua attività.

Tutto pare quindi procedere a gonfie vele per l’ex tronista. Nessuna crisi in corso con la compagna. Tuttavia c’è chi continua a sussurrare che in realtà la relazione sia tenuta in piedi per visibilità e tornaconti. Una voce particolarmente critica è quella di Lorenzo Pugnaloni, giornalista espertissimo di dinamiche e retroscena orbitanti attorno all’universo di Uomini e Donne.

Anche nelle scorse ore, Pugnaloni ha palesato senza se e senza ma tutto il suo scetticismo su Steri e Ferrara. Conversando con alcuni followers su Instagram attraverso la formula del box domande e risposte, ha dichiarato di pensare che i due piccioncini non abbiano futuro. “Non credo a questa coppia”, ha chiosato, come già fatto in diversi frangenti da quando Gianmarco ha scelto Cristina negli studi di UeD. Come al solito sarà il tempo a fornire tutte le risposte del caso e a decretare chi aveva ragione e chi aveva torto.