Uomini e Donne: Cristina, cosa nasconde Nadia. Morena fa a pezzi Margherita

La puntata di oggi di Uomini e Donne inizia da Gemma Galgani, la quale sta continuando a conoscere Orlando. Maria De Filippi manda in onda la loro esterna e poi chiede al cavaliere come mai non è ancora scattato il bacio. Lui ha spiegato di voler andare avanti con calma, in quanto entrambi hanno una certa età. In questa fase della sua vita, preferisce non buttarsi subito. Tina Cipollari mette in dubbio l’interesse di Orlando e Gianni Sperti sembra sostenere il suo pensiero. Spazio poi a Barbara De Santi e Ruggiero.

“Io le donne non le rispetto come fanno gli altri. Se mi piace, ci faccio l’amore. Se è successo? Io non lo so, lei lo sa”, dichiara lui ridendo. Barbara si infastidisce, ritenendo che ci siano altre cose importanti di cui parlare sulla loro conoscenza. La dama ammette che da due anni non si lasciava andare fisicamente con un uomo. A questo punto, Ruggiero svela quali sono alcuni dei motivi per cui è sereno al suo fianco:

“Lei è una donna che mi ha fatto riflettere tantissimo. Sono una persona che corre, per il lavoro che faccio. Quando comunichiamo certe volte non mi comprende. Questa è una cosa giustissima. Io penso che le persone debbano capirmi con la testa, invece lei mi ha fatto riflettere. In una settimana sono cresciuto, anche lavorativamente parlando”

Durante il ballo, però, lei appare tesa. Maria De Filippi nota tutto e chiede spiegazioni. Barbara in lacrime oggi a UeD dice di essere rimasta male per il fatto che lui con una battuta abbia detto di essere andato oltre con lei. “Non sono un trofeo”, afferma la De Santi. Maria e Gianni le fanno subito notare che, invece, è stato un momento bello, tramite il quale Ruggiero ha confermato che gli piace tantissimo. Interviene Giuseppe, che cerca di rassicurare la dama, spendendo belle parole sul cavaliere.

Barbara non prende bene questo suo intervento, tanto che gli chiede di restare in silenzio, ricordandogli che ha “una faccia da schiaffi”, come ha dimostrato nella puntata andata in onda ieri. “Quando Sabrina si sveglierà sarà troppo tardi. Non ha bisogno di essere difeso, soprattutto da te. Lui è qui, tu sei qua”, tuona la De Santi, mettendoli su due piani totalmente diversi. Grandi applausi per Barbara, visto che molti in studio non apprezzano l’atteggiamento di Giuseppe.

Mentre sono seduti al centro studio Francesca e Giovanni, la cui conoscenza procede bene, Ruggiero lascia lo studio. De Filippi, però, continua a concertarsi sul nuovo blocco, facendo presente che Giovanni ha inviato un messaggio a Margherita nei giorni precedenti. Quest’ultima racconta di aver ricevuto da lui un complimento sul tatuaggio. La dama spiega di non essere assolutamente interessata a riprendere la loro conoscenza.

Il cavaliere svela la sua versione, raccontando di aver pensato che Margherita lo avesse sbloccato su WhatsApp e per questo le ha scritto. “Non ti avevo bloccato, avevo tolto la foto profilo”, spiega la dama. Tina Cipollari le dà della bugiarda e, in effetti, la sua giustificazione poco convince. Francesca fa presente che Margherita avrebbe potuto non rispondere ai messaggi di Giovanni. Ma a riservare un feroce attacco alla dama ci pensa Tina:

“Tu, inizialmente, potevi anche piacermi, ma andando avanti con i mesi è venuta fuori una donna che deve avere un’immagine pubblica perfetta, che si trova in mezzo agli impicci in cui la tirano dentro gli altri. Lei, in realtà, è la peggio. Usi strategie, menti”

Interviene poi Morena, la quale è abbastanza dura:

“Ci tenevi a puntualizzare su Mario, ma guarda che ci sei andata pure tu con lui, dopo che hai saputo di noi due. Non passi per santarellina. Io quello che sono e faccio l’ho sempre detto. Sei falsa. Ci tiene tanto al suo faccino pieno d’olio”

Tra Margherita e Morena scoppia così uno scontro, tra urla e attacchi. Maria De Filippi è perplessa di fronte a tutto questo: “Avete un passo che noi non conosciamo? Mi sembra tanta roba, no?”. Sembra che sui social, tra i vari commenti dei telespettatori, ad avere la meglio sia Morena. Sono, infatti, tanti coloro che sono convinti che Margherita finga. Si torna su Francesca, che ha un piccolo battibecco con Alessio Pili Stella. Gianni Sperti non riesce a capire come mai la dama accetti di continuare a conoscere Giovanni, dopo aver saputo che ha scritto a Margherita e Morena.

Lei spiega che sono solo all’inizio della conoscenza. “Non posso dopo solo un’uscita, non è che posso… vedo, valuto. Non posso fermarmi così”, sottolinea Francesca. De Filippi non può non tornare a parlare con Barbara, la quale appare di nuovo sorridente, mentre Ruggiero le assicura di essere in una fase della sua vita in cui vorrebbe una donna al suo fianco.

Uomini e Donne: Gianmarco preso da Cristina, ma Nadia insospettisce

Arriva il momento di Gianmarco Steri oggi a Uomini e Donne. Il tronista ha portato in esterna Cristina Ferrari, la quale l’ha atteso in spiaggia con una tenda già montata. A un certo punto, la corteggiatrice gli chiede di fare insieme il bagno a mare e gli consegna un costume, che lui va subito a indossare. “Mi hai sorpresa, ti ho messo alla prova”, afferma Cristina, mentre il tronista divertito ammette di avere freddo. Steri appare felice al suo fianco, tanto che lui stesso ammette di trovarsi bene.

“Sei bella”, afferma osservandola. “Ho visto i tuoi social. Abbiamo uno stile di vita diverso. Tu viaggi tantissimo. Non vorrei che questa diversità potesse chiuderti. Ti piaccio per il contesto o fuori mi avresti guardato?”, così oggi in studio Gianmarco, il quale cerca conferme da parte di Cristina. “Io lavoro tutti i giorni, quando ho giorni liberi viaggio, una o due volte l’anno. Mi piaci veramente. Sei più affine a me tu, che altre persone del mio passato”, replica la corteggiatrice. “Voglio vire delle emozioni e vorrei fossero corrisposti. Sì, con te le prove. Mi è piaciuto come hai risposto”, dichiara Gianmarco, che appare estasiato.

Steri spiega che, per via del suo lavoro, non ha molto tempo libero, magari per dedicarsi a un viaggio. Sui social network il pubblico è diviso sulla corteggiatrice, ma la maggior parte dei telespettatori è comunque convinta che Cristina sarà la scelta di Gianmarco. Intanto, oggi in studio, interviene Nadia, la quale dice di non credere alla ‘rivale’ e di sapere alcune cose che l’hanno portata ad avere dei pensieri negativi sul suo conto. Sebbene tutti insistano, la corteggiatrice dichiara di non volerne parlare in studio e ammette di riferirsi all’ambiente che Cristina frequenterebbe.

Ma a cosa si riferisce nello specifico Nadia? Pare che le amicizie di Cristina siano al centro dell’accusa. Precisamente è noto che la Ferrara è amica di Rama Lila, famosa ex corteggiatrice e scelta di Jonas Berami. Probabilmente Nadia avrà visto dell’altro, in quanto un’amicizia con ex volti del programma non può di certo dimostrare chissà che cosa. Sembra, dunque, che la corteggiatrice abbia evitato di rivelare ciò che sa di fronte alle telecamere per non citare nessuno pubblicamente.