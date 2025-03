Uomini e Donne: a Parigi mance da urlo, Giuseppe faccia tosta! Maria lotta

La puntata di Uomini e Donne inizia da Tina Cipollari, che si è goduta il suo viaggio a Parigi con Cosimo. Quest’ultimo, come aveva anticipato, non ha badato a spese, come mostra la clip. Il simpatico corteggiatore ha fatto numerosi regali di lusso all’opinionista storica del dating show di Maria De Filippi, tra cui un bracciale di Cartier. Non solo, Tina oggi in studio fa sapere che Cosimo ha tirato fuori, tra un locale e l’altro, più di mille euro di mance. Prima di concludere il viaggio, la Cipollari ha stretto il corteggiatore in un abbraccio. In studio, dopo la clip, Cosimo consegna a Maria De Filippi un regalo, ovvero una statuetta che rappresenta la Torre Eiffel.

Nei giorni scorsi, la conduttrice ha esplicitamente confermato che il Trono di Tina è basato solo sull’ironia e lo scherzo. Maria ne ha parlato quando Angelo ha ammesso di sentirsi in difficoltà e di voler lasciare il programma di Canale 5. Nonostante questo, De Filippi e Gianni Sperti fanno notare che la Cipollari con Cosimo a Parigi è apparsa davvero felice e spensierata. “La mancia, al di là dell’importo, rappresenta il rispetto del lavoratore. Per me è importante farli sentire importanti sul lavoro. Il capo non dice mai bravo”, dichiara intanto il corteggiatore tornando a parlare delle mance date a Parigi.

La puntata va avanti con Sabrina e Giuseppe oggi a Uomini e Donne. Lui, nei giorni precedenti, l’ha raggiunta a Reggio Emilia nei giorni precedenti, fermandosi a casa sua. Qui, però, Sabrina si è sentita di nuovo bloccata dal punto di vista fisico, tanto che ha deciso di fermare Giuseppe prima di andare oltre. La dama appare comunque estasiata e felice di averlo portato nella sua realtà. Allo stesso tempo, deve ritrovare la fiducia dopo quanto accaduto tra Giuseppe e Agnese. Oggi Maria De Filippi fa sapere che c’è una donna dietro le quinte che vorrebbe conoscerlo.

Quando lui prepara il discorso per accogliere questa donna senza ricevere attacchi, Tina va su tutte le furie. La Cipollari non ha torto, in quanto Giuseppe non appare ancora propenso a dare l’esclusiva a Sabrina, che al contrario non ha più accettato di conoscere altre persone. Sempre lì fermo con quel suo sorrisetto sotto i baffi, il cavaliere è fermo nella sua posizione. Giuseppe continua ad avere un’aria arrogante e non si capisce cosa voglia dimostrare con quel sorriso, che mantiene mentre Sabrina resta per l’ennesima volta delusa.

La stessa dama gli fa notare che è inutile anticipare la sua decisione di far scendere questa donna che vorrebbe conoscerlo con un discorso. Per il pubblico, l’arroganza di Giuseppe inizia a diventare fastidiosa. “Il mio punto fermo resta Sabrina”, dichiara. La dama crede che sia troppo sicuro di averla lì ferma ad attenderla. E, in effetti, così è, visto che Sabrina continua a pendere dalle sue labbra sebbene venga continuamente delusa.

“In questo momento sei la strada sicura”, dichiara Giuseppe con quel sorrisetto soddisfatto, credendo probabilmente di essere un grande playboy. Addirittura ha la faccia tosta di confermare i dubbi della dama. Forse con quest’aria presuntuosa e arrogante crede di poter conquistare Agnese, che gli ha dato più volte il due di picche. Tina e Gianni vorrebbero che Sabrina gli voltasse le spalle una volta per tutte.

Molti telespettatori si scagliano oggi contro di lei, in quanto non capiscono perché continui a dare importanza a Giuseppe. Intanto, ecco che scende Sabina, la donna che vorrebbe conoscerlo. Prima dice di essere disposto a conoscere altre persone, poi invece dichiara a Sabina che il suo punto fermo resta Sabrina. Questo per gli opinionisti vuole solo dire che a Giuseppe non piace la donna appena arrivata in studio e si aggrappa per giustificare il suo rifiuto a Sabrina.

Maria De Filippi, a questo punto, provoca il cavaliere facendo sedere di fronte a lui Arianna, per permetterle di presentarsi in quanto nuovo volto nel parterre. Lui riesce a gestire bene la situazione, ma poi discute con Sabrina. “Se ti lasciavi andare, magari la situazione cambiava”, afferma Giuseppe parlando della notte trascorsa insieme, in cui lei ha messo dei freni.

Si va avanti con Cristina al centro studio, di fronte ad Alessio ed Emanuele. La dama racconta che con il secondo, inaspettatamente, tutto procede alla grande. C’è una grande attrazione sia fisica che mentale, che lei stessa neanche si aspettava. Invece, con Alessio le sembra che non si vada avanti. Infatti, Cristina decide di chiudere con Alessio e concentrarsi solo su Emanuele. Il primo, però, appare perplesso, sebbene accetti la sua decisione.

Alessio appare deluso e anche abbastanza arrabbiato. Ritiene che Cristina avrebbe dovuto fargli presente prima cosa prova per Emanuele.