Uomini e Donne, Cristian D’Onofrio punta Valentina e Barbara: lo scoop

Uomini e Donne, Cristian D’Onofrio del Trono Over ha già una preferenza: dopo Tina Cipollari il cavaliere puntata Valentina e Barbara

A Uomini e Donne questa settimana si è molto parlato del ritorno di Cristian D’Onofrio, ex corteggiatore di Tina Cipollari sceso al Trono Over per provare a rimettersi in gioco in amore. Cristian, per ovvi motivi, è oggi un uomo diverso rispetto a quello che il pubblico ha conosciuto agli esordi. Ha una convivenza alle spalle, è più maturo e sta cercando di capire che tipo di donna vuole al suo fianco dopo una storia d’amore durata anni e finita non da moltissimo. Intervistato da Uomini e Donne Magazine, però il cavaliere del Trono Over ha confessato di avere già alcune preferenze. Tra il parterre femminile due donne nello specifico hanno attirato la sua attenzione.

Cristian, stando a quanto dichiarato al giornale di Uomini e Donne, trova molto interessanti (anche se per motivi diversi) Barbara De Santi e Valentina Autiero. Tra le due, comunque, la verace romana è quella che lo ha colpito di più. “Valentina ha dei modi di fare che secondo me sono spettacolari, sono molto incuriosito da lei”, ha affermato. Gemma? Era curioso di incontrarla ma, ad oggi, Cristian ha detto di avere dei pensieri contrastanti sulla dama. “Secondo me sbaglia uomini: George l’ha sfruttata , Marco era troppo preso da se stesso. Rocco? Forse un po’ aggressivo ma tutto sommato è apposto”, ha dichiarato.

Uomini e Donne, Cristian D’Onofrio difende la redazione di Maria De Filippi: “Programma impeccabile”

Una cosa che non è mai cambiata a Uomini e Donne, secondo Cristian D’Onofrio, è la professionalità con cui il team di Maria De Filippi opera in trasmissione. “Questo programma è impeccabile, chiunque ci lavora è di una professionalità imbarazzante”, ha specificato Cristian prima di scagliarsi contro chi, come successo con Gianbattista, si è dimostrato poco leale nei confronti dello show. A tal proposito, difatti, ha detto: “Mi da fastidio vedere ospiti che dopo due – tre puntate si sentono dei personaggi, come mi danno fastidio quelli che disattendono le poche regole del programma”.