UeD, Gianbattista crea il caos: Gemma furiosa, Maria De Filippi interviene

UeD, lacrime e duri scontri in studio: Gianbattista contro tutti ascolta solo Maria De Filippi

Gianbattista crea il caos a Uomini e Donne. Il cavaliere del Trono Over non è ben accettato in studio, poiché a detta dei presenti non si sarebbe comportato bene dei confronti della redazione. L’uomo interviene mentre Noel e Alessandro annunciano di voler lasciare il programma insieme e viene subito attaccato da Gianni Sperti. L’opinionista non si spiega come lui e Claire possano ancora venire in studio dopo quanto accaduto. Ricordiamo che, durante le puntate precedenti, proprio Gianni aveva ricevuto una segnalazione che vedeva Gianbattista e Claire complici di un piano. I due avrebbero voluto trascorrere molto tempo nella trasmissione e così pare avessero in mente alcune idee per mandare avanti un percorso. A dimostrare questa teoria ci sarebbe proprio un filmato, inviato a Gianni. Dal commento dell’opinionista, nel corso della puntata in onda il 28 febbraio, si accende il caos all’interno dello studio. Inizialmente Gianbattista discute animatamente con Sperti, che riesce ad asfaltarlo, dopo di che ha anche una lite con Valentina. Quest’ultima non riesce a trattenere le lacrime per la rabbia.

Ed ecco che a complicare la situazione ci pensa Gemma Galgani. La dama torinese si scaglia duramente contro il cavaliere, ricevendo il consenso di tutti i presenti in studio. Alcune dame, addirittura, si alzano in piedi per applaudire al suo discorso. “Vergognati, non porti rispetto alla redazione”, afferma a gran voce Gemma. Sentendo queste parole, Gianbattista si alza in piedi per affrontare la Galgani, che non si fa intimorire. Infatti, la dama torinese corre subito di fronte al cavaliere ammettendo di non avere paura. Alcuni cavalieri, tra cui anche Rocco, cercano di calmare entrambi. Ma l’unica a riuscire a riportare la pace in studio e Maria De Filippi. Intanto, Gianni è sempre più furioso: “Un uomo che si alza in piedi e va con una donna in quel modo è un limite che non si può superare”.

Uomini e Donne: Maria De Filippi porta la calma in studio e consiglia Gianbattista di chiedere scusa

Gianbattista continua ad accusare tutti, poiché in queste settimane sta ricevendo diverse offese e insulti da parte del pubblico. Non solo, il cavaliere è convinto che dovrebbero ringraziarlo, sicuro di essere stato lui a far uscire fuori il presunto piano di Claire e Umberto. Quest’ultimo, poco prima, lascia il programma. Intanto, la conduttrice cerca di placare gli animi, parlando dolcemente con Gianbattista. “Sei sicuro che ti faccia stare bene venire qua? Superi il limite, non ti rendi conto, ti trasformi. Non sei te stesso, riguardati la puntata”, afferma Maria rivolgendosi al cavaliere. La conduttrice, subito dopo, consiglia all’uomo di chiedere scusa a Gemma e a Valentina. Le due dame non vorrebbero accettare le scuse, ma sotto richiesta della De Filippi lo fanno. Intanto, il pubblico da casa si mostra abbastanza furioso sui social, in quanto non vorrebbe vedere Gianbattista in trasmissione.