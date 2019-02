UeD gossip, Gianbattista e Claire: Umberto era d’accordo? Maria basita

Uomini e Donne gossip, Gianbattista e Claire tornano per un confronto: Umberto era d’accordo con loro? Maria De Filippi arrabbiata

Maria De Filippi ammette di essere basita di fronte alla reazione che Umberto ha quando viene fatto ascoltare a Uomini e Donne un audio che lo riguarda. La conduttrice si mostra abbastanza infastidita del comportamento tenuto dal cavaliere, il quale sembra voler fare finta di niente. In realtà, l’uomo confessa di non aver capito molto. Facendo il punto della situazione, nel corso della puntata del Trono Over in onda il 12 febbraio, Gianbattista e Claire tornano in studio per un nuovo confronto. In particolare, la conduttrice rivela che i due hanno ancora il diritto di replica. Vengono inizialmente mandati in onda dei filmati in cui la dama, sui social, spiega al pubblico la sua versione dei fatti. La donna rivela di non aver programmato nulla, ma di aver cercato solo di calmare Gianbattista, che in questi mesi si mostrava abbastanza possessivo nei suoi confronti. Non appena finiscono i filmati in questione, Gianni Sperti e Tina Cipollari trovano ridicolo quanto detto da Claire, visto che ormai la verità sembrerebbe essere uscita fuori.

Secondo i due opinionisti, la dama non avrebbe assolutamente cercato di calmare Gianbattista, ma avrebbe solo messo in scena un teatrino per restare all’interno del programma il più a lungo possibile. Ed ecco che spunta fuori un audio registrato da Claire e inviato a Gianbattista. È quest’ultimo a consegnare il messaggio alla redazione, che oggi sceglie di farlo ascoltare a tutti. Pare che la dama, in questa nota vocale, confermi il fatto che Umberto abbia mentito insieme a lei. Per Maria questo dettaglio è abbastanza chiaro, ma da parte del cavaliere in questione non vi è alcuna reazione. “Siccome non hai reazione io rimango basita, non è che uno sta seduto tipo che non c’entra un cavolo. Io parlo italiano”, ammette la De Filippi.

Gossip Uomini e Donne: Umberto era d’accordo con Claire? Maria ne è sicura

Maria appare abbastanza infastidita nei confronti di Umberto, che spiega di non aver capito cosa sta accadendo. La conduttrice gli spiega quanto hanno appena sentito nell’audio di Claire e il cavaliere continua a restare impassibile. Ricordiamo che durante la scorsa puntata Gianbattista aveva già accusato Umberto di essere d’accordo con la dama. Qual è la verità in tutta questa storia?