Uomini e Donne, crisi tra Rosa e Pietro: “Dormono separati”

Si è davvero conclusa la storia d’amore che ha visto legati per tanto tempo Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, due dei più celebri protagonisti di sempre di Uomini e Donne? Per il momento conferme da parte dei due interessati ancora non ce ne sono, ma le voci su una crisi ormai irreparabile si fanno sempre più insistenti.

Come spesso accade in questi casi, ad insospettirsi in prima battuta sono stati i follower della coppia. Negli ultimi tempi, infatti, Pietro è scomparso dalle Stories e dai post di Rosa e viceversa. Un’assenza in qualche modo sospetta, visto che i due spesso si fanno vedere insieme l’unico di fianco all’altra sui social. Tanto è bastato, dunque, per mettere in allarme i fan e per far emergere dubbi sempre più forti sull’attuale solidità della loro relazione.

Chiaramente, non avrebbe senso trarre delle conclusioni affrettate solo tramite una rispettiva assenza sui social. Eppure, pochissime ore fa, è arrivata da un’altra fonte “esterna” un’ulteriore indiscrezione sulla brutta notizia che tutti temono possa essere confermata dai due a breve.

Crisi profonda tra Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione: gli ultimi aggiornamenti

A parlare di una rottura in corso fra i due è stato, nelle scorse ore, Alessandro Rosica. Il proprietario dell’account Investigatore Social ha fatto riferimento senza troppi giri di parole ad una profonda crisi fra i due, proprio come molti temevano in base a tutta una serie di strani atteggiamenti da parte della coppia. Rosica ha parlato dei problemi della coppia in questi termini:

“Purtroppo è vero, c’è crisi. I due dormirebbero addirittura separati. Alla base della crisi non c’è stato nessun tradimento. In bocca al lupo. Tornate a farci sognare. Una delle poche coppie vere rimaste.”

Almeno per il momento, in ogni caso, i due ancora si seguono su Instagram (un dettaglio considerato di norma l’indizio definitivo della fine di una storia). Stando agli ultimi contenuti pubblicati sui loro profili, i due starebbero passando insieme qualche giorno di relax a Ischia. Il fatto è che né uno né l’altra appaiono mai insieme ma separati, in compagnia dei loro due figli, Mario Achille e Domenico Ethan.

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione: la loro storia d’amore

Rosa e Pietro si erano conosciuti nel 2017, quando la Perrotta era entrata a far parte del programma di Canale 5 come tronista e proprio qui aveva conosciuto quello che sarebbe diventato il suo compagno.

I due si sarebbero dovuti sposare nell’estate del 2019 ma i piani erano cambiati quando Rosa era rimasta incinta del primogenito, Domenico. La data delle nozze è poi ulteriormente slittata a causa della pandemia, senza contare che già in passato i due hanno dovuto affrontare una spinosa burrasca sentimentale. Il sogno di un matrimonio, stando alle ultime voci, potrebbe a questo punto essere completamente sfumato.