Rosa Perrotta si svela: nozze sempre più lontane e gelosia “come tutela”

Rosa Perrotta è in dolce attesa: assieme a Pietro Tartaglione sta aspettando il secondo figlio, che sarà chiamato Mario Achille. Intervistata da Eva 3000 l’ex tronista di Uomini e Donne si è raccontata a ruota libera, spiegando che nei primi mesi di gravidanza è stata “molto molto male” per via dei malesseri tipici da cui spesso vengono colpite le donne incinte. Oggi va meglio e si sente più in forze, non più in preda alle nausee.

Capitolo matrimonio: da molti mesi si mormora dell’arrivo dei fiori d’arancio. Anzi fu la stessa coppia sbocciata a UeD a parlarne a fine 2019, in svariate occasioni, anche in alcuni salotti tv. La vita, poi, ha riservato altre sorprese che hanno innescato dei cambi di ‘scaletta’.

Rosa e Pietro si sono così ritrovati a dover rivedere le loro priorità: la Perrotta è rimasta incinta di Domenico Eitan, il suo primogenito, preferendo, di comune accordo con il compagno, di rimandare le nozze. Poi è arrivata la pandemia di Covid-19, con le relative restrizioni e la difficoltà ad organizzare una cerimonia ‘normale’. Di mezzo anche una crisi sentimentale alquanto spinosa, con Tartaglione, superata brillantemente. Infine la seconda gravidanza. Quindi?

Quindi in questo momento le nozze non sono più una priorità: “Pensiamo step per step, programmare non è il nostro forte”, ha spiegato a Eva 3000 Rosa. Insomma, al momento il matrimonio, per dirla come la direbbe Alessandro Manzoni, ‘non s’ha da fare’. “Chissà, magari l’anno prossimo anno”, chiosa la Perrotta rimandando tutto a data da destinarsi e sottolineando che in questo momento ogni attenzione è concentrata sull’arrivo di Mario Achille.

Rosa Perrotta: la gelosia e il sogno della recitazione

Con il magazine, l’ex tronista ha parlato anche della sua proverbiale gelosia. “Riconosco che sono estremamente gelosa. Tutelo ciò che è mio”, rimarca con orgoglio in riferimento alla sua relazione. Quindi aggiunge di essere particolarmente “infastidita dalla presunzione che hanno” alcune donne nel “pensare di potersi intromettere in una storia d’amore”. Dalla serie: chi ha orecchie per intendere, intenda. Messaggio forte e chiaro.

Infine ha parlato di eventuali sogni futuri: Rosa oggi è una affermata influencer, con alle spalle diverse esperienze televisive e una laurea in economia. Non solo: ha anche frequentato un corso di recitazione. Fare l’attrice resta un suo pallino: “Non escludo di riprendere”. Tentar non nuoce, avanti!