Uomini e Donne, cosa sta accadendo tra Martina e Ciro: il futuro della coppia e la confessione su Gianmarco Steri

Hanno conquistato l’affezionatissimo pubblico di Uomini e Donne durante la stagione del dating show appena conclusa, ma come procede tra l’ex tronista Martina De Ioannon e l’ex corteggiatore Ciro Solimeno? In un’intervista rilasciata alla rivista dedicata alla trasmissione, i due giovani hanno svelato alcuni dettagli interessanti su questi primi mesi trascorsi insieme e sulle loro intenzioni riguardo al futuro.

Non è mancata una domanda circa gli attuali rapporti con Gianmarco Steri, diventato a sua volta tronista dopo che la bella romana gli ha preferito il suo rivale. Con molta sincerità, sia Ciro che Martina hanno spiegato cosa pensano del percorso di Steri nel programma e se un giorno sarà possibile una reunion tra loro e la coppia formata da Gianluca e Cristina.

Martina e Ciro dopo Uomini e Donne: casa più grande in vista e il sogno di una famiglia

L’arrivo sul trono della De Iannon, a settembre dell’anno scorso, destò qualche perplessità negli appassionati dei programmi di Maria De Filippi. La maggior parte dei fan della conduttrice aveva infatti seguito anche la precedente edizione di Temptation Island ed aveva assistito alla fine della sua storia con Raul Dumitras, avvenuta per decisione di lei. Durante la permanenza nel villaggio in Sardegna, Martina si era resa conto di provare un certo interesse per il tentatore Carlo Marini, col quale però la relazione non è mai decollata.

Nonostante i dubbi, però, a Uomini e Donne la ragazza ha dimostrato di essere sinceramente presa da due suoi corteggiatori ossia Ciro e Gianmarco, scegliendo alla fine il 22enne originario di Torre Annunziata. A dispetto degli scettici, anche a riflettori spenti la storia tra i due sembra proseguire nel migliore dei modi, tanto che a poca distanza dall’addio al dating show di Canale, la coppia è andata a convivere e si mostra sui social più felice che mai.

Come si legge nella recente intervista che i due hanno rilasciato al magazine della trasmissione, i due ex protagonisti del dating show targato Mediaset non hanno negato qualche difficoltà nel gestire la condivisione della vita quotidiana come due normali fidanzati: “Appena usciti dal programma è stato un po’ traumatico ritrovarsi sempre insieme, quando eravamo abituati a vederci per 40 minuti, due volte a settimana”, ha confessato lei. “Nelle esterne è tutto perfetto, ma nella vita vera non c’è la redazione che ti conforta”, ha continuato il bel campano.

Malgrado le normali problematiche che ogni coppia si trova ad affrontare, però, il loro legame sembra resistere ed i progetti per loro non si sono affatto fermati: “Stiamo cercando una casa più grande perché in futuro ci piacerebbe costruire una famiglia“, ha rivelato Martina. “Vogliamo goderci ogni fase, ma costruire qualcosa di solido. Una casa più grande è il primo passo“, ha spiegato Ciro.

Uomini e Donne: Martina e Ciro con le idee chiare su Gianmarco Steri

Come per ogni ex tronista, nelle interviste post avventura televisiva è immancabile la curiosità del pubblico sui rapporti in corso con la non scelta. Su questo punto, la De Ioannon e il suo fidanzato sono stati più che chiari. Nessuna amicizia con Gianmarco e nessuna possibilità di un’uscita futura tra le due coppie nate nel programma. Martina ha spiegato che non si sentirebbe a suo agio in una situazione del genere perché le sembrerebbe di mancare di rispetto a Ciro, mentre quest’ultimo non ha negato che sarebbe imbarazzante condividere una serata con l’ex corteggiatore della propria partner.