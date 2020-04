Uomini e Donne, Camillo Agnello guarito dal Coronavirus: “Ho vinto”

Uomini e Donne, Camillo Agnello è guarito dal Coronavirus: l’ex corteggiatore ha vinto la sua battaglia

Camillo Agnello, ex corteggiatore di Uomini e Donne, dà una bellissima notizia a tutti i suoi fan. Dopo quasi quattro settimane di lotta contro il Coronavirus, finalmente annuncia di essere guarito. Oggi ha ricevuto la telefonata che tanto attendeva, ma di cui aveva anche paura. Infatti, Camillo temeva che il risultato potesse ancora essere ‘positivo’. Invece, proprio in questa giornata, Agnello ha scoperto di essere uscito da un terribile tunnel, dopo tanta sofferenza. L’ex corteggiatore ci tiene a ringraziare tutto il pubblico che in questo periodo gli ha dimostrato affetto e tanto sostegno. Sono davvero molti coloro che hanno cercato di dare al ragazzo il loro supporto, inviandogli continui messaggi. Proprio grazie a loro, Camillo ammette di non essersi mai sentito solo. Attraverso le Stories su Instagram, Agnello dà la lieta notizia, rivelando che il nuovo tampone è risultato ‘negativo’.

Lo scorso 18 marzo, Camillo rivelava di essere positivo al Covid-19, il virus che sta devastando l’Italia e altri Paesi del mondo. “Martedì sarebbero state quattro settimane dall’inizio della mia battaglia contro il Coronavirus. Oggi, però, ho ricevuto la telefonata che tanto aspettavo, di cui tanto avevo paura, che mi ha comunicato di essere guarito totalmente da Covid-19”. Una gran bella notizia quella che dà oggi l’ex corteggiatore. Una battaglia molto importante quella che ha dovuto combattere Camillo: “Il secondo tampone è andato bene, è stato negativo. Ho vinto la mia battaglia, ho sconfitto questa me..a e soprattutto l’ho sconfitta anche con il vostro appoggio, il vostro aiuto. Siete stati fondamentali, mi avete fatto sempre compagnia, non mi avete mai lasciato solo.”

Uomini e Donne, il lungo messaggio di speranza di Camillo Agnello

Ora Camillo pensa solo alle persone che stanno ancora lottando contro il Coronavirus: “Adesso voglio pensare solo che tutte le altre persone che stanno lottando possano farcela”. L’ex corteggiatore, inoltre, spera che venga data più speranza a coloro che attualmente stanno combattendo contro questo virus: “Fate sapere che si guarisce”. Subito dopo, Camillo condivide un altro importante messaggio con i suoi fan: “La paura risveglia il coraggio. Il coraggio ci fa combattere senza mai perdere la speranza. Abbiate paura e lottate con coraggio. A tutti voi che lo state facendo dedico questa mia guarigione nella speranza che anche voi non smettiate mai di combattere per vincere la vostra battaglia.”